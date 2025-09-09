”SDP salasi vaihtoehtonsa, ja kaikki tietävät miksi”

Kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) oikoo blogissaan vasemmisto-opposition väitteitä siitä, että Petteri Orpon (kok.) hallitus ei olisi pystynyt päätöksentekoon elokuun budjettiriihessä ja aika olisi mennyt vain rasismikeskusteluun. Tällainen mielikuva saattoi syntyä myös asiaa koskevan uutisoinnin perusteella.

– No, sehän ei pidä paikkaansa. Hallitus kävi normaalisti riihen ja kahdessa päivässä kokonaisuus saatiin valmiiksi ja vielä miljardin lisäsäästötkin. Sellaista päätöksentekokykyä. Ja vuoden 2026 talousarvio tulee eduskuntaan aivan normaalissa aikataulussa ja vahvistetaan myös aikataulussa. Tämän syksyn budjettiriihi siis kestää vertailun hyvin menneisiin ja tuleviinkin budjettiriihiin ja uskallan sanoa, että päätöksentekokyvyssään oli myös esimerkillinen, Timo Heinonen huomauttaa blogissaan.

Heinonen muistuttaa myös, että edellisen hallituksen eli Sanna Marinin (sd.) hallituksen aikana kehysriihi kesti jopa seitsemän päivää.

– Eikä vieläkään kukaan tiedä mitä siellä keskusteltiin, kun pohjaesitys ei juurikaan muuttunut. Päätöksentekokyky oli siis heikkoa, Heinonen toteaa.

Hän nostaa esiin myös viime päivinä julkisuudessa olleet puheet oppositiopuolue SDP:n talousvaihtoehdoista. Heinonen huomauttaa, että SDP ei ole yhdessäkään keskustelussa kuluvan vuoden aikana tuonut esille uskottavaa faktoihin perustuvaa vaihtoehtoa nykyisen hallituksen säästö- ja taloustoimille.

– Kun SDP:n tekemien vaihtoehtojen vaikutuksia esimerkiksi työllisyyteen on kyselty, niin vastaus on ollut [ryhmäjohtaja] Tytti Tuppuraisen (sd.) ylimielinen heitto, että ”Älkää nyt saivarrelko”. Näin SDP siis salasi oman vaihtoehtonsa puolueettoman tietopalvelun tekemät vaikutusarvioinnit ja kaikki tietävät miksi, Heinonen huomauttaa.

Heinonen viittaa myös puoluejohtaja Antti Lindtmanin (sd.) vierailuun Ylen Ykkösaamussa viime lauantaina. Ohjelmassa häneltä kysyttiin, mitkä ovat SDP:n vaihtoehdot Orpon hallituksen sopeutuksille. Lindtmanin vastaus oli lisätä menoja 1,5 miljardia euroa ja perua tehtyjä sopeutuksia.

Heinonen hämmästelee SDP-johtajan puheita.

– Siis tilanteessa, missä arkirealismissa joudutaan etsimään miljardisäästöjä, niin gallupkärjessä keikkuva puolue esittää lisää menoja ,5 miljardilla eurolla?

Lindtman kertoi muun muassa SDP:n peruvan korkovähennysoikeuden poistamisen. Heinonen huomauttaa, että se yksin maksaisi valtiolle jo miljardi euroa.

– Ja lisäksi Lindtman ja SDP peruisi tehtyjä rakenteellisia uudistuksiakin. Joku voisi sanoisi, että ”Hei, hyvää päivää. Herää Antti!”, Heinonen toteaa.

SDP:n ainoat säästökohteet olivat Ykkösaamun haastattelussa yritystukien ja maataloustukien leikkaukset.

– SDP olisi siis valmis leikkaamaan näistä eli mm. kotimaisesta ruuantuotannnosta 200 miljoonaa euroa.

– Ainiin, nostihan Lindtman esille myös teollisuuden sähköistämisen tuen poiston, mutta unohti kertoa tai ei tiennyt, että se ei enää olisi uusi säästö, sillä sen on jo Orpon hallitus päättänyt tehdä, Heinonen jatkaa.

Heinonen sanoo odottavansa mielenkiinnolla, millaisen vaihtoehtobudjetin SDP tulee Lindtmanin johdolla tekemään tänä syksynä.

– Sisältääkö se SDP:n toissa keväänä esittelemän 3,4 miljardin euron veronkiristykset? Silloinhan SDP esitti lisää veroja mm. yrittämiseen, suomalaiseen omistamiseen, palkansaajille ja kotitalouksille. Tätä jäämme odottelemaan ja mielellään nyt ilman salailuja.