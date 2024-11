SDP porskuttaa gallupeissa – näin kokoomuksen puoluesihteeri kommentoi

SDP:n suosio on Ylen tuoreessa gallupissa noussut 24,3 prosenttiin. Toiseksi suurimman puolueen kokoomuksen kannatus laski 18,8 prosenttiin.

– Eihän siitä iloisia tuntemuksia tule, mutta uskotaan edelleen, että oikeita asioita tehdään, sanoo tuloksesta kokoomuksen puoluesihteeri Timo Elo Verkkouutisille.

– Tutkimustenkin mukaan sille on kansalaisten tuki, että maan velkaantuminen taitetaan.

Hallituspuolueiden yhteenlaskettu kannatus on tällä hetkellä 42 prosenttia. Elo toteaa, että on tavanomaista, että hallitusvastuu syö vallassa olevien puolueiden kannatusta.

– Sinänsä tässä ei mitään dramaattista ole, mutta totta kai kaula sosialidemokraatteihin on kohtalaisen iso.

Demarit ovat ärhäkkäästi arvostelleet jokaista hallituksen säästöpäätöstä. Elon mukaan taloustilanne sekä heikentynyt työllisyystilanne todennäköisesti vaikuttavat tämänhetkisessä kannatusmittauksessa.

– Varmasti on niin, että vaikka yleisesti kansalaiset hyväksyvät sen, että velkaantumista pyritään taittamaan, niin oma elinpiiri on lähempänä. Jos siinä tapahtuu heikentäviä asioita, niin pettymyshän siitä tulee.

– Hallitus toteuttaa edelleen yhdessä tinkimättä hallitusohjelmaa, jossa kasvuun panostaminen on tulossa myös mukaan. Uskomme, että kun talous saadaan kasvamaan, työllisyys paranee ja optimismi lisääntyy, Elo sanoo.

Miten kannatustilanne käännetään ennen alue- ja kuntavaaleja?

– Ehdokashankinta etenee ihan hyvin ja kentällä on ollut hyvä henki, ei siellä ole tullut niissä asioissa ongelmia vastaan, Elo vastaa.

– Kun kasvun kautta yhä useammalle oma toimeentulo paranee ja sitä kautta myös luottamus tulevaan paranee.

Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja sanoi Ylellä, että kokoomus on menettänyt naisäänestäjiä, varttuneita sekä korkeasti koulutettuja. Turjan mukaan heitä on siirtynyt kannastaan epävarmoihin sekä SDP:n, vihreiden sekä keskustan puolelle. SDP on lisännyt kannatustaan myös niin sanotusta nukkuvien puolueesta.

Elo kommentoi, ettei kokoomuksessa ole ehditty analysoida tulosta tarkemmin, mutta mikään ei ole toisaalta myöskään indikoinut, että kannatus olisi sukupuolittunut.

– Dataa pitää tutkia tarkemmin, mutta vielä ei ole löydetty syytä, miksi kannatuksen lasku painottuisi naisiin.

Julkisuudessa on puhuttu tuloksista, joiden mukaan naiset ovat aiempaa liberaalimpia ja miehet taas konservatiivisempia, ja etenkin nuoremmissa ikäluokissa.

– Tähän, että onko kokoomus kuinka liberaali tai konservatiivinen, niin molemmilla tavoilla ajattelevia on puolueessa paljon. Kokoomus on monilta osin myös hyvin liberaali puolue, joka pyrkii uudistamaan vanhoja rakenteita ja katsoo pitkälle tulevaisuuteen, Elo muistuttaa.

Perussuomalaisten kannatus on pudonnut Ylen mittauksessa selvästi eduskuntavaalien aikaisesta 20,1 prosentista, sillä puoluetta äänestäisi nyt enää 15,7 prosenttia.

Elon mukaan taustalla lienevät perussuomalaisilla osin samat syyt kuin kokoomuksellakin.

– Ehkä se erottava tekijä on, että me kerroimme ennen vaaleja, että talous pitää saada tasapainottumaan. He eivät ehkä omissa vaalikeskusteluissaan olleet niin vahvasti tasapainottamisen kannalla, mikä on voinut johtaa siihen, että perussuomalaisten äänestäjissä on pettyneitä. Toisaalta perussuomalaiset on puolueena hyvin sitoutunut hallitusohjelmaan ja hallitus on todella toimeenpanokykyinen, Elo näkee.