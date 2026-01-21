HS-gallup: SDP menettää suosiotaan, kokoomus jatkaa nousua

Helsingin Sanomien puoluekannatusmittauksessa suurimpana puolueena jatkaa SDP, jonka suosio on pudonnut tasaan 25 prosenttiin. Toisella sijalla on kokoomus 18,4 prosentin kannatuksella.
Kolmantena on keskusta, jonka kannatus on nyt 14,33 prosenttia. Perussuomalaisia kannattaa 13,4 ja vasemmistoliittoa tasan kymmenen prosenttia vastaajista.
Selvin muutos edellisiin mittauksiin on SDP:n ja kokoomuksen kannatuksessa. SDP on menettänyt kannatuksestaan 0,3 prosenttiyksikköä samalla, kun kokoomuksen kannatus on noussut 0,4 prosenttiyksiköllä.
Myös kilpailu kolmossijasta kiristyy, sillä keskustan kannatus on laskenut 0,5 prosenttiyksiköllä samaan aikaan, kun perussuomalaisten kannatus on noussut 0,3 prosenttiyksiköllä.
Vihreitä äänestäisi 8,3, RKP:ta neljä, kristillisdemokraatteja kolme ja Liike nyt-puoluetta 1,5 prosenttia vastaajista. 2,1 prosenttia ilmoitti äänestävänsä jotain muuta puoluetta.
Tutkimuksen toteutti Verian ja vastaukset kerättiin 15. joulukuuta 2025 – 19. tammikuuta 2026. Tutkimuksen otos edustaa Suomen 18 vuotta täyttänyttä väestöä pois lukien Ahvenanmaan maakunnassa asuvat. Tutkimuksen virhemarginaali on noin 1,5 prosenttiyksikköä suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla.