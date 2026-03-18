SDP-lähteet IL:lle: Puoluejohdon eripura on ongelma

Varapuheenjohtajiston irtiottojen kerrotaan turhauttaneen Antti Lindtmania.
Nasima Razmyar ja Matias Mäkynen. / LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Monet SDP:n kansanedustajat kokevat puolueen puheenjohtajiston eripuran merkittäväksi ongelmaksi.

Iltalehden mukaan SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyarin lausunnot ovat tässä suhteessa herättäneet hämmennystä.

Hänen lisäkseen varapuheenjohtaja Matias Mäkysen kannat ovat ajoittain poikenneet puheenjohtaja Antti Lindtmanin ja varapuheenjohtaja Niina Malmin edustamasta linjasta.

IL:n lähteiden mukaan vastaava eripura tuskin olisi mahdollista, jos SDP olisi hallituksessa.

– Perinteisesti puolueen johto on toiminut kollektiivina, SDP:n kansanedustaja sanoo.

Eräs puoluelähde katsoo Razmyarin käyttävän Erkki Tuomiojan kaltaista taktiikkaa, joka pakottaa puoluejohdon pohtimaan, olisiko hänet parempi ottaa mukaan kuin jättää pois.

Varapuheenjohtajiston irtiottojen kerrotaan turhauttaneen Antti Lindtmania, joka haaveilee nousevansa pääministeriksi reilun vuoden päästä pidettävien eduskuntavaalien jälkeen.

