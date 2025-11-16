SDP avasi talouden linjaa – pedataanko uutta vasemmistohallitusta?

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen on kommentoinut viestipalvelu X:ssä kirjoittamassaan julkaisussa SDP:n kaavailemaa talouspolitiikan linjaa tulevalle hallituskaudelle. Hän on jakanut julkaisunsa yhteydessä Iltalehden haastattelun puolueen talouspolitiikan kärkeen kuuluvan Joona Räsäsen kanssa.

SDP pyrkisi Räsäsen mukaan ensi vaalikaudella lisäämään kuluttajien ostovoimaa ja luottamusta talouteen. Näihin pyrkimyksiin tähdätessään puolue peruisi lukuisia pääministeri Petteri Orpon hallituksen tekemiä muutoksia, joilla on pyritty saattamaan Suomi pitkäaikaisesti kestävämmän talouden tielle.

Nykyhallituksen tekemät miljardin euron veronkevennykset SDP kohdentaisi kokonaisuudessaan pieni- ja keskituloisille. Tällä hetkellä työn verotusta on kevennetty kaikissa tuloluokissa. Suurituloisten marginaaliveroihin kohdistetut kevennykset siis peruttaisiin.

SDP myös palauttaisi ay-liikkeen jäsenmaksun verovähennysoikeuden, tekisi indeksitarkistuksen kaikkien tuloverotukseen ja korottaisi työtulovähennystä nuorille sekä pitkäaikaistyöttömille. Lisäksi nykyhallituksen poistama työhuonevähennys ja työsuhdepolkupyörän verovapaus palautettaisiin.

Muita Orpon hallituksen tekemiä talouden tasapainottamisen toimia ovat olleet esimerkiksi asumistuen ja työttömyysturvan suojaosan poistaminen, sekä aikuiskoulutustuen lakkauttaminen. Nämäkin päätökset SDP peruuttaisi ensi vaalikaudella. Lisäksi SDP olisi valmis poistamaan listaamattomien osakeyhtiöiden osinkohuojennuksen ja asettaisi myös verovapaille yhteisöille viiden prosentin lähdeveron.

Hallitus on pyrkinyt lisäämään ostovoimaa alentamalla muun muassa elintarvikkeiden ja ravintolapalveluiden 14 prosentin arvonlisäverokantaa 13,5 prosenttiin. Räsäsen mukaan SDP peruisi veronalennuksen, sillä ei näe sen vaikuttavan paljonkaan kuluttajan rahapussiin.

Samalla linjalla SDP on haittaverojen suhteen. Veroja korotettaisiin ja niistä saatavat tulot siirrettäisiin kattamaan pieni- ja keskituloisten ansiotuloverotuksen keventäminen.

– Veikkaan, että suomalainen kuluttaja kestää kyllä sen, jos olut on muutaman sentin kalliimpaa, Räsänen sanoo.

– Tai jos siellä bensalitra maksaa muutaman sentin enemmän mittarilla, hän jatkaa.

Toimet SDP kustantaisi suurituloisten marginaaliveron kevennyksen perumisesta säästyneillä rahoilla.

– Kaikkien näiden jälkeen meillä ansiotuloverotus on kokonaisuudessaan reilu 400 miljoonaa euroa keveämpi kuin hallituksella. Kun katsoo, miten se jakautuu, pieni- ja keskituloisten veronalennuspotti on meillä 700 miljoonaa isompi kuin hallituksen esityksessä, Räsänen kertoo.

Yritysten tukemisessa SDP keskittyisi pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Puolue on valmis laskemaan vuodelle 2025 voimassa olevan investointihyvityksen alarajaa, luomaan korotetun kotitalousvähennyksen ja nostamaan arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa nykyisestä 20 000 eurosta 30 000 euroon. Yhteisöveron alentamiseen puolue sen sijaan suhtautuu nihkeästi.

Näiden toimien lisäksi SDP pyrkisi vauhdittamaan asuntokauppaa asuntolainojen määräaikaisella korkovähennyksellä ensiasunnosta ja puuttuisi mahdollisesti eläkekertymiin.

SDP:n kaavailemat taloustoimet tarkoittaisivat, että sopeutuskohteita täytyisi löytää. Räsänen kertoo, että puolue sopeuttaisi leikkaamalla Kela-korvauksista, rajaamalla kotihoidontukea kahteen vuoteen ja leikkaamalla yritystukia.

Myös ensi vaalikaudella vastuussa olevalla hallituksella on vastassaan vaikea taloustilanne. Julkisen talouden velkaantuminen ja vuosikymmenen loppua kohden kiihtyvät puolustusmenot vaativat yhä uusia mittavan luokan sopeutuksia. Iltalehden tietojen mukaan SDP luottaa siihen, että kuuden miljardin sopeutustarpeesta kaksi miljardia voisi hoitua talouskasvulla, jos se nousee 2,5 prosenttiin vuodessa. Suomen Pankin ennusteen mukaan talous kasvaa Suomessa vuonna 2026 noin 1,3 prosentilla.

Kokoomuksen Heinonen näkee SDP:n petaavan taloustoimillaan ensi kaudelle itselleen jo kumppaneita tulevia hallitusneuvotteluita ajatellen.

– Saas nähdä mistä #SDP löytää tälle lupausten ja peruuttelujen listalleen kumppanit toteuttamaan? Enteilee siis haaveilua demareiden ja kepun ja vihervasemmiston hallituskoalition paluusta, Heinonen pohtii.