Novoshahtinskyn jalostamo liekeissä. KUVA: TELEGRAM, UKRAINSKA PRAVDA.

Savupatsas nousee öljynjalostamosta, kuvernööri syyttää ilmaiskua

Etelä-Venäjän suurimpiin kuuluva jalostamo roihuaa.
Venäjällä Rostovin alueella sijaitseva Novošahtinskin öljynjalostamo joutui joulupäivänä ilmaiskun kohteeksi, kertoo Ukrainska Pravda.

Sosiaalisessa mediassa on levinnyt runsaasti kuvia, joissa jalostamon alueelta nousee taivaalle valtava musta savupatsas korkeine liekkeineen.

Rostovin alueen kuvernöörin Juri Sljusarin mukaan savupilven syynä on ilmaisku.

– Ilmaiskun vuoksi Novošahtinskin kaupungin alueella tapahtui räjähdyksiä. Alustavien tietojen mukaan kuolonuhreja tai loukkaantumisia ei ole. Tietoja vahvistetaan. Pelastuslaitos on paikan päällä ja palokunta järjestäytyy, Sljusar kirjoitti.

Myöhemmin Sljusar kertoi, että yksi palomies on loukkaantunut sammutustöissä. Hän myös pyysi, ettei tilanteesta jaettaisi kuvia tai videoita.

Paikalliset eivät ottaneet kuvernöörin neuvoja kuuleviin korviinsa, vaan jakoivat runsaasti materiaalia iskuista. Silminnäkijöiden mukaan jalostamossa on tapahtunut ainakin kymmenen räjähdystä.

Novošahtinskin jalostamo on yksi Etelä-Venäjän suurimpia. Laitos on erikoistunut valmistamaan raakaöljystä polttoöljyä, lämmitysöljyä ja dieseliä.

RBC Ukrainen mukaan ennen iskua sosiaalisessa mediassa levisi tietoja, joiden mukaan Storm Shadow -risteilyohjus lähestyisi aluetta. Ukrainan pääesikunta vahvisti myöhemmin, että isku tehtiin juuri kyseisillä ohjuksilla.

Isku Novošahtinskiin ei ole ensimmäinen laatuaan, sillä Ukraina iski kyseiseen laitokseen myös elokuussa. Tuolloin isku aiheutti jalostamossa suuren tulipalon.

EDIT: Päivitetty klo 17.40. Ukrainan pääesikunta vahvisti, että isku tehtiin Storm Shadow -risteilyohjuksilla.

