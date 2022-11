Sauli Niinistö puhui Viktor Orbánin kanssa: Suomi voi luottaa Unkariin

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on käynyt puhelinkeskustelun Unkarin pääministerin Viktor Orbánin kanssa.

– Kävin puhelinkeskustelun pääministeri Viktor Orbánin kanssa. Hyvä, että Suomi voi luottaa Unkariin Naton ratifioinnissa. Odotan innolla suomalais-ugrilaisen yhteyden vahvistamista edelleen myös liittolaisina, Niinistö kertoo Twitterissä.

Unkari on Turkin lisäksi ainoa Naton jäsenmaa, joka ei ole vielä ratifioinut Suomen ja Ruotsin hakemuksia puolustusliiton jäseniksi.

I had a telephone conversation with @PM_ViktorOrban. Good that Finland can count on Hungary in our NATO ratification. I look forward to further strengthening our Fenno-Ugric connection also as allies.

— Sauli Niinistö (@niinisto) November 2, 2022