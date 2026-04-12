Sauli Niinistö MT:lle: Vladimir Putin pelaa kirjan mukaan

Venäjän presidentti Vladimir Putin on jatkanut sitkeästi oman turvallisuuspoliittisen suunnitelmansa noudattamista, sanoo presidentti Sauli Niinistö Maaseudun Tulevaisuudelle.

Hänen mukaansa maailmanpoliittinen tilanne on nykyään arvaamaton johtuen erityisesti Yhdysvaltain presidentistä Donald Trumpista.

– Donald Trump on moneen kertaan onnistunut yllättämään ja tekemään käänteitä, joita kukaan ei olisi varmasti osannut odottaa, Niinistö kommentoi Maaseudun Tulevaisuudelle.

Hän vertaa Venäjän ja Yhdysvaltojen välistä turvallisuuspoliittista tilannetta shakkipeliin. Niinistön mukaan tämä asetelma oli nähtävissä jo vuonna 2018 Helsingin huippukokouksessa, jossa presidentit tapasivat.

Putin pelaa Niinistön mielestä ”kirjan mukaan”.

– Hänellä on selvä suunnitelma ja hän pelaa härkäpäisesti ja johdonmukaisesti sitä noudattaen, eikä tule siitä luopumaan. Putinin kanssa tämä peli päättyy sitten mattiin.

Trump sen sijaan pelaa useita pelejä yhtä aikaa, hän huomauttaa. Trumpin siirtoja Niinistö kuvailee salamannopeiksi ja dramaattisiksi.

Trump ei tunnu kiinnittävän huomiota siihen, millaisia siirtoja vastapuoli tekee, hän lisää.

Kiina taas pelaa ”kirjeshakkia”: se harkitsee seuraavia siirtojaan ajan kanssa ja seuraa vastapuolen siirtoja, Niinistö jatkaa.

Samassa haastattelussa Niinistö kertoo kannattavansa eurooppalaisempaa Natoa, jossa eurooppalaiset valtiot ottaisivat yhä suurempaa vastuuta omasta puolustuksestaan. Siteet Yhdysvaltoihin tulee kuitenkin pitää vahvoina, hän huomauttaa.

Niinistö kertoo puhuneensa aiheesta viimeisten 20 vuoden ajan. Hänen mukaansa Trumpin onnistui käynnistää laajempaa keskustelua aiheesta Euroopassa ensimmäisellä presidenttikaudellaan.