Sauli Niinistö HS:lle: Joe Biden kannusti meitä eteenpäin

– Presidentti Joe Biden kannusti meitä eteenpäin. Kerroin hänelle oman käsitykseni [aikataulusta] ja hän toivoi, että olen oikeassa optimismini kanssa, Sauli Niinistö sanoi Helsingin Sanomien mukaan.

Presidentti uskoo hidasteista huolimatta yhä, että Suomi ja Ruotsi ovat Naton jäseniä heinäkuussa pidettävään Vilnan huippukokoukseen mennessä.

– Missä järjestyksessä, yhdessä vai erikseen, sitä en lähde arvailemaan.

Bidenin tapaaminen ei alun perin ollut Niinistön suunnitelmissa. Hänen oli määrä tavata Bidenin turvallisuuspoliittinen neuvonantaja Jake Sullivan Suomen Washingtonin-suurlähetystön tiloissa.

Tilanne kuitenkin ”kehittyi niin”, että Niinistö sai yllättäen kutsun Valkoiseen taloon.

– Oli mahdollisuus keskustella aika pitkäänkin Bidenin kanssa.

Myös Biden tviittasi keskustelusta.

– Pysähdyin tapaamiseen presidentin kanssa. Tein selväksi tukeni Suomen ja Ruotsin nopealle liittymiselle Natoon, ja presidentti Niinistö ja minä keskustelimme jatkuvasta sitoutumisestamme Ukrainan tukemiseen, Biden kirjoitti.

I stopped by a meeting with President @niinisto of Finland and my National Security Advisor Jake Sullivan.

I made clear my support for a speedy accession of Finland and Sweden to NATO, and President Niinisto and I discussed our continued commitment to supporting Ukraine. pic.twitter.com/yrSekvovrg

— President Biden (@POTUS) March 9, 2023