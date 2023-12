Sauli Niinistö: Emme elä enää Euroopassa, joka on aina rauhassa ja turvassa

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö osallistui Pohjoismaat–Ukraina-huippukokoukseen Oslossa. Kokouksen aiheena olivat Venäjän hyökkäyssota, Pohjoismaiden tuki Ukrainalle ja Ukrainan aloite oikeudenmukaiseksi rauhaksi.

– Tämän päivän tuloksena on enemmän ymmärrystä ja entistä yhtenäisempi ja vahvempi tuki Ukrainalle, Niinistö totesi tiedotustilaisuudessa.

Niinistö kiitti Norjan pääministeri Jonas Gahr Støreä Helsingissä toukokuussa 2023 aloitetun huippukokousperinteen jatkamisesta.

Suomi valmistelee parhaillaan 21. tukipakettia Ukrainalle, Niinistö muistutti tiedotustilaisuudessa. Niinistön mukaan Euroopassa on kiinnitettävä huomiota aseteollisuuden tuotantokyvyn kasvattamiseen.

– Valitettavasti ajat ovat muuttuneet. Emme elä enää Euroopassa, joka on aina rauhassa ja turvassa. Kun asiat muuttuvat, meidän on opittava muuttamaan myös itseämme ja ajatteluamme, Niinistö sanoi.

Presidentin mukaan on tärkeää, että Ukrainaa tuetaan oikeudenmukaisen, reilun ja kestävän rauhan rakentamisessa.

Important discussion with President @ZelenskyyUa in Oslo today on Russia’s war of aggression, Finland’s continued support for Ukraine and Ukraine’s initiative for a just and sustainable peace. pic.twitter.com/eFVG9VjeEE

— Sauli Niinistö (@niinisto) December 13, 2023