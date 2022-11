Sauli Niinistö ei näe ydinaseiden sijoittamista Suomeen tarpeellisena

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ei näe tarpeellisena, että Suomeen sijoitetaan ydinaseita Suomen Natoon liittymisen jälkeen.

Hän puhui aiheesta Liettuassa työvierailun yhteydessä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa. Työvierailun aikana Niinistö tapasi muun muassa Liettuan presidentti Gitanas Nausedan. Presidentit keskustelevat muun muassa Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa, Euroopan turvallisuudesta, Suomen Nato-jäsenyydestä sekä Suomen ja Liettuan kahdenvälisistä suhteista.

Niinistö kiittää Liettuaa avusta Suomen Nato-jäsenyysprosessin aikana sekä Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden nopeasta ratifioinnista.

Ennen kuin Suomesta ja Ruotsista voi tulla Naton täysivaltainen jäsen, kaikkien jäsenmaiden on ratifioitava maiden jäsenyys erikseen. Tällä hetkellä ratifiointi puuttuu enää vain Unkarilta ja Turkilta.

Niinistön mukaan hänen Unkarin pääministeri Viktor Orbanin kanssa käymien keskustelujen perusteella näyttää siltä, että Unkari on antamassa tukensa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydelle.

– Olemme kuulleet Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoganilta, että Suomi ei olisi Turkille samanlainen ongelma kuin Ruotsi. On kuitenkin tärkeää, että kuljemme Ruotsin kanssa käsi kädessä Natoon, Niinistö totesi.

Tasavallan presidentti itse on optimistinen sen suhteen, että Turkki hyväksyy sekä Suomen että Ruotsin jäsenyyden.

– Toivon sen myös tapahtuvan mahdollisimman pian, Niinistö totesi.

Press Conference the President of the Republic of Lithuania Gitanas Nausėda and the President of the Republic of Finland Sauli Niinisto. https://t.co/xpZxJaMCA7

— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) November 4, 2022