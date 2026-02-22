Satelliittikuvissa yllätys: Iraniin ilmestyi ohjusjärjestelmiä

Iranin venäläisvalmisteisten S-300 -ilmatorjuntaohjusten on aiemmin kerrottu tuhoutuneen Israelin iskuissa, mutta uudet satelliittikuvat paljastavat, että islamilaisella tasavallalla on ilmeisesti edelleen järjestelmiä varastossa.

Havainnon teki satelliittikuvien perusteella aseistariisumistutkija ja analyytikko Sam Lair, joka kirjoittaa aiheesta viestipalvelu X:ssä.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Vilkaisin joitakin iranilaisia ilmapuolustuspaikkoja ja löysin jotakin yllättävää. Nimittäin jotakin, joka näyttää S-300 -laukaisujärjestelmältä. Tämä on ristiriidassa aiempien väitteiden kanssa, joiden mukaan ne on kaikki tuhottu, Lair kirjoitaa.

Aiemmin on epäilty, että Iranin S-300 -järjestelmät tuhoutuivat viimekesäisessä Israelin ja Iranin välisessä lyhyessä sodassa sekä vuoden 2024 True Promise -iskuissa. Näistä iskuista julkaistut tiedotteet olivat kuitenkin epäselviä sen suhteen, tuhottiinko iskuissa kaikki ilmatorjuntajärjestelmät vai ainoastaan niiden tutkat.

Vuoden 2024 iskujen jäljiltä oli varmaa, että järjestelmään kytkeytyvä FLAP LID -tutka oli tuhottu, mutta itse laukaisimet ja niiden tukijärjestelmät vaikuttivat selvinneen. Ilmatorjuntapaikat, jonne laukaisimet oli sijoitettu, tyhjenivät nopeasti tämän jälkeen.

– En löytänyt yhtäkään laukaisujärjestelmää S-300 -laukaisualustoilta ennen 12 päivän sodan puhkeamista, Lair sanoo blogikirjoituksessaan.

– Nuo järjestelmät ja Iranin ilmatorjunta yleisesti olivat enemmän tai vähemmän poissa pelistä sodan aikana.

Tuoreet Planet Labsin ja Airbusin satelliittikuvat kuitenkin todistavat, että S-300:t on tuotu esiin piilopaikoistaan maan pääkaupungin Teheranin ympäristössä.

Poimintoja videosisällöistämme

– Tässä [kuvassa] näkyvä laukaisujärjestelmä on noin 15-16 metriä pitkä; samanpituinen kuin Isfahanin ulkopuolella sijainneella laukaisualustalla aikaisemmin nähdyt S-300 -laukaisujärjestelmät, Lair kommentoi.

Kuvassa näyttää myös olevan toinen iranilainen ilmatorjuntajärjestelmä, mahdollisesti Bavar-373. Tämä viittaa siihen, että Iran yrittää yhdistellä jäljellä olevaa ilmatorjuntaa jonkinlaiseksi kokonaisuudeksi.

Lairilta tämä lähestymistapa ei saa kiitosta.

– Kuten viisas mies kerran sanoi, joskus sotaan on mentävä sillä integroidulla ilmapuolustusjärjestelmällä, joka sinulla on, eikä sellaisella, jollaisen toivot sinulla olevan, hän toteaa.

Tämän lisäksi satelliittikuvassa näkyy 300 metrin päässä toinen S-300 -laukaisujärjestelmä.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Lair kuitenkin huomauttaa, että nyt kuvatut ilmatorjuntajärjestelmät saattavat olla hämäyskappaleita. Lisäksi kuvissa ei näy lainkaan tutkia.

– Vaikka iranilaiset ovat saattaneet kehittää jonkinlaisen kotimaisia tutkia käyttävän kiertotien, epäilen, että sen kyky ei ole samaa tasoa venäläistutkien kanssa, jotka on suunniteltu toimimaan [ilmatorjunta]järjestelmän kanssa, Lair toteaa.

Iranin ilmatorjunta on siis todennäköisesti edelleen heikossa kunnossa, vaikka järjestelmät olisivatkin aitoja.