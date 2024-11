Satelliittikuvissa raju muutos – Venäjä laajentaa tukikohtia Baltian maiden ja Puolan rajalla

Satelliittikuviin pohjautuvan tuoreen analyysin perusteella Venäjä on laajentamassa nopeaan tahtiin infrastruktuuriaan useissa sotilastukikohdissa, jotka sijaitsevat lähellä Baltian maiden ja Puolan rajaa.

Ukrainan sodan alun jälkeen sotilaita ja kalustoa on lähetetty etulinjaan, minkä seurauksena monet Suomen ja muiden rajamaiden lähellä olevista tukikohdista ovat olleet lähes tyhjiä.

Nykyistä tilannetta arvioitiin virolaisen Eesti Ekspress -lehden, Liettuan yleisradioyhtiö LRT:n sekä Frontstory– ja VSquare-sivustojen yhteisessä tutkimuksessa. Siinä seurattiin 24 sotilaallisesti merkittävää kohdetta Venäjällä ja Valko-Venäjällä. Satelliittikuvista havaittiin, että monissa Baltian maiden lähellä sijaitsevissa tukikohdissa oli merkkejä aktiivisesta toiminnasta.

Tukikohdissa koulutetaan uusia venäläisyksiköitä ennen niiden siirtoa Ukrainan rintamalle. Mukana on uusia tai varastoista siirrettyjä ja kunnostettuja panssariajoneuvoja. Selvityksessä seurattiin myös lentotukikohtia, joissa tankataan ja aseistetaan hävittäjäkoneita ennen Ukrainaan suuntautuvia taistelutehtäviä.

– Satelliittikuvat näyttävät, että osa kalustosta on aivan uutta. Tämä kyseenalaistaa yleisen käsityksen siitä, että Venäjän armeijalla olisi käytössään vain neuvostoaikaisia varastoja, Eesti Express kirjoittaa.

Mukana oli muun muassa Lugan eli Ylä-Laukaan tukikohta, johon on sijoitettu 26. rakettiprikaati ja 25. moottoroitu prikaati. Se on merkittävin Iskander-ohjustukikohta Viron lähellä.

Kohteeseen oli varastoitu runsaasti Kamaz-kuorma-autoja, rakennuskalustoa ja miehistönkuljetusvaunuja. Vuonna 2018 otetuissa satelliittikuvissa ajoneuvoja oli huomattavasti vähemmän kuin vuonna 2024. Tukikohtaan oli ilmestynyt uusi telttaleiri, jonne on luultavasti sijoitettu uusia sotilaita koulutuksen ajaksi.

Ylä-Laukaan tukikohdassa voidaan varastoida ydinaseita. Kolmessa suuressa bunkkerissa säilytetään todennäköisesti Iskander-asejärjestelmien perinteisiä risteilyohjuksia ja taktisia ydinaseita. Iskander-ajoneuvot on sijoitettu rauhanaikana suuriin varastohalleihin, josta ne hajautetaan muualle konfliktin lähestyessä. Tukikohdassa on arviolta 12 Iskanderia, joiden kantaman sisällä on koko Viro.