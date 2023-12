Satelliittikuviin ilmestyi 1200 metrin levyinen rakennelma – Tämä on ”Kaliningradin hirviö”

Venäläisiä sotilaskohteita avoimista lähteistä tarkkailevia on kummastuttanut tällä viikolla Venäjän Kaliningradiin ilmestynyt valtaisa pyöreä rakennelma.

Halkaisijaltaan peräti 1200 metrin kokoinen ympyrä (kuvassa) sijaitsee lähellä Tshernjahovskin lentotukikohtaa. Puolan rajalle paikalta on matkaa vain hieman yli 25 kilometriä.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen

Muun muassa ”Kalinigradin hirviöksi” luonnehdittu mysteerirakennelma vaikuttaisi liittyvän Venäjän uuteen 29B6 Konteiner -tutkajärjestelmään. Ensimmäinen Konteiner otettiin käyttöön Mordvan alueella noin 500 kilometriä Moskovasta kaakkoon.

Venäjän valtiollinen uutistoimisto TASS kertoi vuoden 2020 maaliskuussa, että toinen Konteiner pystytetään Kaliningradiin. Lähteisiin Venäjän puolustusteollisuudessa viittaavan jutun mukaan tutkalle etsittiin tuolloin sopivia paikkoja. Rakennustöiden aikatauluista tai siitä, milloin järjestelmä tulisi käyttöön ei tuolloin hiiskuttu mitään.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Konteiner on niin sanottu horisontin yli katsova tutkajärjestelmä. Venäläislähteissä väitetään, että kaukovalvontatutka pystyy seuraamaan esimerkiksi ohjusten laukaisuja tai suuria lentokoneosastoja yli 3000 kilometrin etäisyydeltä. Kaliningradin tutkan tarkoituksena on TASS:n jutun mukaan ”kattaa koko Eurooppa Britannia mukaan lukien”. Kaukovalvontatutkat kuuluvat Venäjän ennakkovaroitusjärjestelmään.

Kontainer koostuu lähetin- ja vastaanotinasemasta. Satelliittikuvien perusteella toinen asema sijaitsee noin 15 kilometriä jättirakennelmasta lounaaseen.

Tutka-aseman rakennustöitä voi seurata alta löytyvästä avointen lähteiden tutkimuksia sosiaalisessa mediassa jakavan Radio & Nukes -tilin X-palvelun kuvakoosteesta.

LUE MYÖS:

Tässä on Duga: Tshernobylin hylätty tuomiopäivän tutka (VU 2.3.2019)



👀👀👀What in the world is Russia building in Kaliningrad 25km from the Polish border? This thing is 1200m wide, 1,130,000 square meters! For reference a football (soccer) field is 4186 square meters!

Let’s talk about Container 29B6 Over the Horizon Radar OTHR.

The 29B6 complex operates in the HF range 3-30MHz which allows the radio signals to bounce off the ionosphere back to earth. Ionospheric propagation gives this system very long range in the order of 3000km. However,… pic.twitter.com/CUtegbfcgU

— Radio & Nukes 🇺🇦 (@HamWa07) December 22, 2023