Satelliittikuvien mukaan Kiina varautuu sotaan

Tuoreiden satelliittikuvien perusteella Kiina laajentaa merkittävästi sotilasinfrastruktuuria, jota voitaisiin käyttää mahdollisessa hyökkäyksessä Taiwania vastaan. Mukana on sekä laivaston että ilmavoimien kohteita.
Kiinan presidentti Xi Jinping on koventanut viime vuosina retoriikkaa kapinallismaakuntana pitämäänsä Taiwania kohtaan. Maan asevoimat on järjestänyt saaren ympärillä toistuvasti laajoja sotaharjoituksia, joilla on simuloitu Taiwanin saartoa.
Wall Street Journal -lehden tutkimat satelliittikuvat ja avointen lähteiden tiedot antavat viitteitä Pekingin suunnitelmista. Maihinnousualuksille on rakennettu suuri uusi tukikohta, minkä lisäksi miljardiluokan lentokenttä sijaitsee aivan Taiwanille kuuluvien pienten saarten lähettyvillä.
Yhdysvaltain laivaston entinen tiedustelu-upseeri Michael Dahm pitää ilmiselvänä, että viimeaikaiset hankkeet on suunnattu juuri Taiwaniin kohdistuvaa operaatiota varten.
Telakoilla on lisäksi rakennettu valtavia liikutettavia laiturijärjestelmiä, joita voitaisiin käyttää konfliktitilanteessa maihinnousun tukena raskaan kaluston siirtämiseksi.
Shanghain kansainvälisen lentoaseman läheltä alettiin raivata maata viisi vuotta sitten. Jangtse-joen varrelle rakennettiin lähes kaksi kilometriä pitkä laituri, helikopterien tukikohta ja useita parakkeja. Toukokuussa laiturissa havaittiin yli kymmenen maihinnousualusta, joiden mukana oli tyypin 075 suuria aluksia. Ne voisivat kuljettaa noin 5 000 sotilasta.
Polttoainevarastoja vahvistettiin betonilla ja peitettiin maa-aineksella.
– He olettavat, että tätä kohdetta pommitetaan, Dahm sanoo.
Lähemmäs Taiwania on rakennettu uusi laivastotukikohta, jonka yhteyteen oli hiljattain ankkuroitu noin 20 maihinnousualusta ja muuta laivaa.
Taiwaninsalmen toiselle puolelle on lisäksi valmistunut helikopteritukikohta, jota laajennetaan edelleen. Intel Lab -yhtiön tutkija Damien Symon sanoo kiinalaisten droonien käyttäneen viime aikoina kyseistä tukikohtaa.
