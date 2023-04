Satelliittikuvat vahvistavat: Näin Venäjä varautuu vastahyökkäykseen

Venäjän asevoimien on kerrottu valmistelleen miehitetyille alueille useita peräkkäisiä puolustuslinjoja Ukrainan odotetun keväthyökkäyksen varalle.

Muun muassa Luhanskin alueelle ja eteläiselle rintamalle on kaivettu pitkiä panssarikaivantoja, juoksuhautoja ja muita puolustusasemia. Niiden välisille alueille on sijoitettu betonisia panssariesteitä ja miinakenttiä.

War Zone -sivusto on jakanut Maxar Technologies -yhtiön ottamia satelliittikuvia, joiden perusteella linnoitustöitä on tehty erityisesti etelässä Zaporizzjan alueella. Sen puolustaminen on herättänyt huolta Venäjällä, sillä läpimurto voisi avata Ukrainan joukoille tien kohti Asovanmerta ja jakaa venäläisjoukot kahteen osaan.

Kuvissa näkyy E105-valtatien varrella sijaitsevien metsikköjen laitaan kaivettuja juoksuhautoja ja tykistön tuliasemia. Vasylivkan kaupungin itäpuolella näkyy kolminkertainen rivistö ”lohikäärmeen hampaita” eli pyramidin muotoisia betoniesteitä.

Britannian puolustusministeriö arvioi tilannekatsauksessaan, että etelään on nyt saatu valmiiksi kolme erillistä puolustusvyöhykettä 120 kilometrin levyiselle alueelle. Vyöhykkeet sijaitsevat noin 10–20 kilometrin päässä toisistaan.

Puolustuslinjojen hyödyllisyys riippuu niille sijoitettujen yksiköiden ja tykistön vahvuudesta. Länsimaisten arvioiden mukaan ei ole selvää, riittävätkö venäläisjoukkojen voimavarat koko linjan miehittämiseen.