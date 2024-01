Satelliittikuvat paljastivat massiivisen hankkeen miehitetyillä alueilla

Venäjän arvioidaan laajentavan parhaillaan sotilaallista infrastruktuuriaan miehitetyillä alueilla Ukrainassa.

Sotatilanteesta sosiaaliseen mediaan kirjoittava ukrainalaisupseeri on jakanut viestipalvelu X:ssä Planet Labs -yhtiön ottamia satelliittikuvia Donetskin alueen eteläosista.

Niiden perusteella Kremlin tavoitteena olisi vahvistaa huoltoyhteyksiä rakentamalla uusi rautatieyhteys, joka kulkisi kauempana nykyisestä rintamalinjasta. Erityisesti Marjinkan ja Vuhledarin kaupunkien läheltä kulkeva osuus on altis Ukrainan iskuille.

Uusi rautatieyhteys alkaa Burnen kylän läheltä ja yhdistyy olemassa olevaan rataan Malovodnen luona. Nyt julkaistujen satelliittikuvien perusteella rakennustyöt etenevät vauhdilla, joten hanke voisi valmistua jo vuoden 2024 aikana.

Ukrainan asevoimien kerrotaan hidastaneen rakennustöitä iskemällä Kalmius-joen ylittävään keskeneräiseen siltaan. Kyseinen kohta voi muodostua myös jatkossa raidekuljetusten pullonkaulaksi.

Tämän lisäksi tekeillä on rautatie, joka yhdistäisi Venäjän Taganrogin miehitettyyn Krimin niemimaahan. Se lyhentäisi matka-aikaa ja kulkisi lähellä Asovanmeren rantaa eli kohtuullisen kaukana etulinjasta. Rakennushankkeen arvioidaan olevan alkuvaiheessa.

Satelliittikuvien perusteella Venäjä on korjannut taisteluissa vaurioituneen maakaasulinjan ja pumppausaseman raunioituneen Mariupolin kaupungin lähellä.

Asiantuntijoiden mukaan Ukrainan kykyä iskeä siltoja ja muuta infrastruktuuria vastaan voitaisiin vahvistaa esimerkiksi ruotsalais-saksalaisilla Tauris-risteilyohjuksilla.

6/ Taganrog – Crimea

Russians are also working on the railroad connecting Taganrog with Mariupol and Crimea to the rest of Russia. This serves as an alternative to the Crimean Bridge, aiming to shorten travel time. Frontelligence Insight has identified early construction stages pic.twitter.com/9OtmdCXOb4

— Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) January 9, 2024