Satelliittikuvat paljastavat tuhot Pihkovan lentokentällä

Ukraina on iskenyt viime päivinä kymmenillä lennokeilla eri puolilla Venäjää sijaitsevia kohteita vastaan.

Viime sunnuntaina neljän Su-30-hävittäjän ja yhden MiG-29-hävittäjän väitettiin vaurioituneen Kurskissa tehdyssä iskussa. Lennokkien kerrottiin vaurioittaneen myös kahta Pantsir-ilmatorjuntajärjestelmää ja S-300-ilmatorjuntapatterin tutkalaitteita.

Ainakin neljän Il-76-sotilaskuljetuskoneen kerrottiin vaurioituneen keskiviikon vastaisena yönä lähellä Viron rajaa sijaitsevan Pihkovan lentokentällä.

Sosiaalisessa mediassa jaettiin lentokentältä kuvattuja videoita, joissa näkyi liekeissä oleva Il-76-kone.

Radio Free Europe on jakanut viestipalvelu X:ssä satelliittikuvia, jotka on otettu Pihkovan lentokentällä lennokkien iskuaallon jälkeen. Ilmailuasiantuntija Anatoli Khraptsinskin mukaan ainakin kahdessa Il-76-koneessa on nähtävissä mittavia vaurioita.

Satelliittikuvassa erottuu musta läiskä yhden koneen keskiosassa. Toisen kuljetuskoneen lähettyvillä oli kuvaushetkellä kaksi paloautoa. Pilvisen sään vuoksi kaikkia aiheutuneita tuhoja ei välttämättä vielä näkynyt.

– Voimme nähdä, että alue lähellä siipiä on vaurioitunut. Lennokit todennäköisesti osuivat siinä sijaitseviin lentokoneen polttoainetankkeihin. Koneet on vietävä mittaviin korjauksiin, joissa kestää ainakin 2–3 kuukautta, Khraptsinski toteaa.

Another damaged IL-76 aircraft has same black spot. Two firetrucks can also be seen near it pic.twitter.com/P7zaul5J7O — Kyrylo Ovsianyi (@KOvsianyi) August 30, 2023