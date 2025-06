Satelliittikuvat näyttävät, mitkä kohteet on tuhottu Iranissa

Satelliittikuvat paljastavat Israelin tuhonneen lukuisia kohteita Iranissa, kertoo ajatuspaja ISW viestipalvelu X:ssä.

Tiedot perustuvat lauantaina julkaistuihin satelliittikuviin.

Israelin perjantaiset ja lauantaiset kohdistuivat muun muassa Iranin ydinohjelmaan. Yksi kohteista oli Isfahanin miljoonakaupungin laitamilla sijaitseva Isfahanin ydinteknologiakeskus.

Keskus muodostaa tärkeän osan Iranin ydinohjelmaa, sillä siellä sijaitsee muun muassa metallisen uraanin tuotantolaitos, uraanin muuntamislaitos, polttoaineen valmistuslaitos ja polttoaineen valmistuslaboratorio sekä useita reaktoreita.

Lauantaisissa satelliittikuvissa näkyy, että ainakin neljään keskuksen rakennukseen on isketty.

Esfahanin lisäksi iskettiin myös Natanzin uraaninrikastamoon. Satelliittikuvien perusteella iskuissa tuhoutui ainakin pilottipolttoaineen rikastuslaitos, mutta myös lukuisia muita Natanzin rakennuksia.

Iskut tiettävästi tuhosivat myös virtalähteet laitoksen maanalaisiin osiin, jossa uraanin rikastamiseen käytettäviä sentrifugeja säilytetään.

Yhdysvaltalaislähteiden mukaan Natanziin tehdyt iskut olivat erittäin tuhoisia, mutta israelilaislähteen mukaan vauriot eivät olleen vielä kohtalokkaita.

Sotilaskohteiden suhteen iskut kohdistuivat ainakin maan ilmavoimien 2. taktiseen tukikohtaan Tabrizissa. Satelliittikuvat näyttävät iskujen osuneen lukuisiin rakennuksiin ja hangaareihin, joiden lisäksi osa rullausteistä on tehty kraatereilla käyttökelvottomiksi.

Ilmavoimiin iskettiin myös Hamedanin lentotukikohdassa, jossa tuhottiin tutkajärjestelmä ja hangaari. Toisaalla Israel iski Hamandin ohjustukikohtaan, jossa Iran säilyttää ballistisia ohjuksia.

Myös maanalaiseen Bakhtaranin ohjustukikohtaan iskettiin, mutta satelliittikuvista ei selviä, aiheutuiko iskusta vaurioita.

Lauantaina iskut laajenivat Iranin kriittiseen energiainfrastruktuuriin Israelin iskiessä muun muassa Etelä-Iranin Bushehrissa sijaitsevaan maakaasujalostamoon. Alueella sijaitseva Etelä-Parsin kaasukenttä on yksi maailman suurimmista, ja tärkeä osa maan energiahuoltoa.

Lisäksi Teheranin lähettyvillä sijaitseva Shahranin öljyvarasto on tiettävästi syttynyt tuleen iskujen seurauksena.

🧵(1/3) Israel struck the Esfahan Nuclear Technology Center (ENTC) (12km east of Esfahan City) on the night of June 12-13. Satellite imagery published on June 14 showed damage to several warehouses and other buildings in the complex.

The ENTC houses a number of nuclear… https://t.co/n7IuXiT3Ln pic.twitter.com/8e4dJMXGu3

— Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) June 15, 2025