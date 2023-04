Satelliittikuvat näyttävät: Mariupol tuhottiin maan tasalle

Google Earth -karttapalveluun on päivitetty tuoreita Maxar-yhtiö satelliittikuvia Donetskin alueella sijaitsevasta Mariupolin kaupungista. Meduza-median mukaan aiemmat kuvat oli otettu ennen sotaa kesäkuussa 2021.

Venäläisjoukot etenivät viime vuoden keväällä kohti teollisuuskaupunkia sekä idästä että lännestä. Sen haltuunottoa pidettiin strategisesti tärkeänä, sillä Kreml tarvitsi Mariupolia Asovanmeren hallitsemiseksi ja miehitetyn Krimin niemimaan maasillan muodostamiseksi.

Mariupol saarrettiin maaliskuun alussa. Taistelut keskittyivät myöhemmin laajaan Asovstalin teollisuuskompleksiin, jonka maanalaiset käytävät tarjosivat puolustajille suojaa. Vastarinta loppui ankarien taisteluiden jälkeen 20. toukokuuta 2022.

Lähes koko Mariupolin arvioitiin tuhoutuneen Venäjän pommituksessa ja asutuskeskustaisteluissa. Tuhot käyvät ilmi Googlen julkaisemista uusista satelliittikuvista.

Esimerkiksi eräässä Mariupolin keskustassa sijaitsevassa korttelissa noin puolella rakennuksista ei ole enää jäljellä kattorakenteita. Suurin osa rakennuksista on vaurioitunut pahoin tai tuhoutunut, ja vain muutamissa ei näy taisteluiden jälkiä.

Here's a random city block near the city center. Half ot the structures (in red) lack all roofing and show exposed interior walls. Yellow structures have roof damage, while green structures appear intact. pic.twitter.com/bfTGXeemUW

— The Intel Crab (@IntelCrab) April 26, 2023