Sateiset tiet vaativat renkailta syviä uria

– Suomalaiskuljettajat ajavat jatkuvasti yhä paremmilla renkailla, mutta huonokuntoisten renkaiden määrä on edelleen aivan liian suuri, Autonrengasliiton puheenjohtaja Jarmo Nuora sanoo tiedotteessa.

Rengasratsia starttaa tänään maanantaina Helsingin Vauhtitiellä. Liikenneturvallisuuden tiedotuskampanjassa valistuksen ohessa pääpaino on renkaiden urasyvyydessä.

– Vain syvien urien kautta vesi pääsee tehokkaasti poistumaan renkaan ja tienpinnan välistä. Mitä kuluneemmat renkaat ovat, sitä suuremmaksi vesiliirron riski kasvaa, Nuora kiteyttää.

Lain mukaan kesärenkaan pääurien syvyyden on oltava vähintään 1,6 millimetriä, mutta sadekelillä jo alle neljä millimetriä syvillä urilla ajettaessa on noudatettava erityistä varovaisuutta.

– Edellisissä Rengasratsioissa yli puolet huonokuntoisilla renkailla ajaneista ei tuntenut renkaidensa kuntoa, jolloin sitä on mahdotonta huomioida ajotavassa. On mielenkiintoista nähdä, miten rengastuntemus on kehittynyt viime vuodesta, Nuora sanoo

Merkittävä tekijä vesiliirron taustalla on liian suuri nopeus, mutta vesiliirtoon voi joutua alhaisellakin nopeudella.

Rengastesteissä on todettu, että seitsemän millimetriä syvillä urilla varustettu kesärengas lähtee vesiliirtoon 80 km/h nopeudessa, kun taas lähes sakkorajalla olevilla kahden millimetrin urilla vesiliirto yllättää samoissa olosuhteissa jo 70 km/h nopeudessa.

Uusi ja hyväkuntoinen talvirengas lähtee kesäkelillä vesiliirtoon jopa huonokuntoistakin kesärengasta herkemmin. Siksi vuodenajan mukainen oikea rengastus on tärkeää.

– Tutkimustemme mukaan vuodenaikaan sopimattomia renkaita on näkynyt jatkuvasti vähemmän, ja toivomme, että saamme todistaa hyvän kehityksen jatkuvan tänäkin vuonna, Nuora toivoo.