Sata sotavankia palasi Ukrainaan – katso koskettava video

Sata ukrainalaista sotilasta vapautettiin eilen torstaina Venäjän vankeudesta osana vankien vaihtoa, kertoo verkkolehti The Kyiv Independent.

Suurin osa vapautetuista sotilaista on kotoisin Mariupolista, mukaan lukien 63 Azovstalin terästehtaan puolustajaa. Heidän joukossaan on myös sotilaita, jotka puolustivat Hersonin ja Kiovan alueita sekä Butšaa ja Lymania.

Vapautetuista vangeista 46 kuuluu merivoimille, 29 rajavartiolaitokselle, 12 kansalliskaartille, kahdeksan Ukrainan puolustusvoimille ja viisi aluepuolustusvoimille. Monet näistä sotilaista haavoittuivat jäädessään vangeiksi.

Vapautettujen sotavankien joukossa oli myös yksi siviili: Zaporižžjan alueella sijaitsevan miehitetyn Enerhodarin kaupungin ensimmäinen apulaispormestari Ivan Samoydyuk.

Häntä pidettiin vankeudessa 333 päivää sen jälkeen, kun hänet vangittiin Luhanskin alueella 19. maaliskuuta.

The Kyiv Independentin mukaan yhteensä 1 464 sotilasta ja 132 siviiliä vapautettiin Venäjän vankeudesta vuonna 2022.

Lehti julkaisi Twitterissä koskettavan videon vapautettujen sotavankien paluusta Ukrainaan.

One hundred Ukrainian military personnel and one civilian were released from Russian captivity during a prisoner exchange on Feb. 16, according to the Coordinating Headquarters for the Treatment of Prisoners of War.

Here are their first moments after coming back to Ukraine. pic.twitter.com/RunRec1yyY

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 17, 2023