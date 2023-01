Sari Sarkomaa: Seuraavan hallituksen pitää viedä viinit kauppoihin

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sari Sarkomaa huomauttaa selkeän enemmistön suomalaisista kannattavan alkoholilainsäädännön vapauttamista.

Taloustutkimuksen kyselytutkimuksen perusteella 65 prosenttia toivoo mietoja viinejä ruokakauppaan. Suhtautuminen alkoholilain päivittämiseen on myönteistä kaikissa ikäryhmissä.

Kansanedustajan mukaan seuraavan hallituksen olisi luontevaa viedä viinit päivittäistavarakaupan valikoimaan. Uudistus voitaisiin kirjata hallitusohjelmaan.

– Reilu puolivuosikymmentä alkoholilain uudistamisen jälkeen voi sanoa, etteivät lakimuutoksen eduskuntakäsittelyn yhteydessä nousseet varoitukset ole toteutuneet ja kuluttajat ovat ottaneet uudistuksen vastuullisesti vastaan. On mainiota, että alkoholittomien ja mietojen juomien suosio jatkaa kasvuaan, Sari Sarkomaa kirjoittaa Uuden Suomen blogissaan.

Ulosmyynnin voi vapauttaa

Kokoomuksen eduskuntaryhmä esitti edellisen kerran vaihtoehtobudjetissaan, että viinien myynti ruokakaupoissa sallitaan. Samalla alkoholiverotusta voitaisiin kiristää maltillisesti.

Puolue laskisi ravintolassa anniskellun alkoholin veron ravintolaruoan tasolle 14 prosenttiin, mikä ohjaisi kulutusta valvottuihin olosuhteisiin ravintoloissa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n mukaan anniskelun osuus kulutuksesta oli vuonna 2021 vain kahdeksan prosenttia.

Sarkomaan mukaan olisi perusteltua vapauttaa ravintoloiden ja pienpanimoiden ulosmyynti muiden kuin väkevien juomien osalta.

– Ulosmyyntioikeus on ulotettava koskemaan myös verkkokauppaa ja mahdollistettava kotiinkuljetukset. Kyse on paitsi luottamuksesta ihmisten omaan harkintaan myös valinnan mahdollisuuksien lisäämisestä. On viisasta tehdä tilaa laatua painottavalle, vastuulliselle alkoholi- ja ravintolakulttuurille, Sari Sarkomaa toteaa.

Hän kehottaa vihdoin täsmentämään alkoholin etämyyntisäännöksiä. Etämyynti on EU:n sisämarkkinoiden normaalia toimintaa, jota ei voi eikä pidä kieltää.

Kuluvalla vaalikaudella pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksella ei ole ollut tahtoa alkoholilain rajoitusten keventämiseen.

– Koronan kovimmassa kurjuudessakaan ei suotu anniskeluravintoloille edes tilapäisesti viinien ulosmyyntiä eikä pienpanimoille kotiintoimitusoikeutta. Ei vaikka, että pienikin lisä liikevaihtoon olisi koronasulkujen aikana voinut pelastaa yrityksiä ja työpaikkoja. Eduskuntaryhmämme on kuluvalla eduskuntakaudella tehnyt asiasta toistuvasti esityksiä, mutta hallituspuolueet ovat äänestäneet ne aina kumoon, Sarkomaa jatkaa.