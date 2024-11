Sari Multala: Väkivaltakyselyn tulokset ovat häpeällisiä

Tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala (kok.) kuvailee uuden asennetutkimuksen tuloksia tuloksia huolestuttaviksi ja häpeällisiksi.

Multala kommentoi tiistaina julkaistuja Nytkis ry:n kyselytutkimuksen tuloksia. Niistä kävi ilmi, että jopa joka neljäs nuori mies ajattelee, että nainen tavalla tai toisella ansaitsisi väkivallan. Kaikista miehistä näin ajattelee viidennes.

– Tämä on järkyttävää ja väärin. Naisen pukeutuminen, olemus, puhe tai mikään muukaan ei koskaan oikeuta väkivaltaa. Ei kerta kaikkiaan koskaan, Multala kommentoi viestipalvelu X:ssa.

– Asenteissa suunta on täysin väärä, kun nuorten keskuudessa suhtautuminen väkivaltaan on heikompaa kuin vanhemmilla.

Myös entinen sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) kommentoi, ettei väkivaltaa voi ”ansaita” millään. Vastuu väkivallasta on aina sen tekijöillä.

Sekä Multala että Ohisalo muistuttavat, että onneksi noin yhdeksän miestä kymmenestä on sitä mieltä, että naisiin kohdistuva väkivalta on aina väärin.

Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) kommentoi aiemmin tiistaina, että naisiin kohdistuvan väkivallan torjuminen on Petteri Orpon (kok.) hallituksen tasa-arvopolitiikan kärki.

– Kiellämme lähisuhdeväkivallan sovittelun, lisäämme turvakotien rahoitusta, kriminalisoimme tiukemmin pakkoavioliitot, kunniaväkivallan ja silpomisen. Väkivalta on saatava loppumaan, Grahn-Laasonen kirjoitti X:ssa.

Naisiin kohdistuva väkivalta on Suomessa pelottavan yleistä. Joka kolmas nainen kokee elämänsä aikana lähisuhdeväkivaltaa.

Tämä on häpeällistä. Jokainen tapaus on tuomittava ja yksin väkivallan tekijän vastuulla. @NytkisRy uusi tutkimus on huolestuttavaa luettavaa:… pic.twitter.com/ND7yT1WkIe

— Sari Multala (@SariMultala) November 12, 2024