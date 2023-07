Sari Multala: Kulttuurialalle tavoitellaan enemmän yrittäjyyttä

Tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala (kok.) kertoo Twitterissä, että hallitusneuvotteluissa onnistuttiin suojaamaan koulutusta ja kulttuuria suuren mittakaavan leikkauksilta.

– Vaikeassa taloustilanteessa tämä on erittäin myönteinen asia, ei itsestäänselvyys, Multala tviittaa.

Kulttuuripoliittisen selonteon ja luovien alojen kasvustrategian valmistelu käynnistyy Multalan mukaan syksyllä. Työhön kutsutaan mukaan laajasti kulttuurialan toimijoita.

Monioisaisessa tviittiketjussaan Multala määrittää myös tavoitteita omalle ministerikaudelleen.

– Tavoitteeni on, että tämän hallituskauden jälkeen kulttuurialalla on enemmän yrittäjyyttä, kasvua ja toiminnan mahdollisuuksia, Multala kirjoittaa.

– Lisämäärärahoja emme voi luvata. Kulttuurialalla on kuitenkin vapauttamatonta kasvupotentiaalia, hän jatkaa.

— Sari Multala (@SariMultala) July 15, 2023