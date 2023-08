Sari Essayahista KD:n presidenttiehdokas

Sari Essayah on Kristillisdemokraattien ehdokas vuoden 2024 presidentinvaaleissa. KD:n Joensuun puoluekokous valitsi Essayahin ehdokkaaksi ilman äänestystä sunnuntaina. Valinta oli odotettu, sillä KD:n puoluehallitus teki asiasta aikaisemmin tällä viikolla yksimielisen pohjaesityksen.

56-vuotias Essayah on Petteri Orpon (kok.) hallituksen maa- ja metsätalousministeri sekä KD:n puheenjohtaja. Eduskuntaan Essayah on valittu Savo-Karjalan vaalipiiristä, aikaisemmin hän on toiminut mm. europarlamentaarikkona vuosina 2009-2014. Puolueensa puheenjohtajana hän on toiminut vuodesta 2015. Koulutukseltaan Essayah on kauppatieteiden maisteri, ja hänet muistetaan myös entisenä kilpakävelijänä sekä lajin maailmanmestarina 1990-luvulta.

Essayah oli puolueensa presidenttiehdokkaana jo vuoden 2012 vaaleissa, keräten äänistä 2,5 prosenttia. Vuoden 2018 presidentinvaaleissa Essayah ja KD tukivat Sauli Niinistöä.