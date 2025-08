Sari Essayah tyrmää opposition talouslinjan

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah tyrmäsi lauantaina opposition talouslinjan KD:n puoluehallitukselle pitämässään poliittisessa tilannekatsauksessa. Oppositiolta puuttuu tilannekuva, Essayah arvosteli. Suurimpien oppositiopuolueiden SDP:n ja keskustan sopeutusehdotuksia ministeri luonnehti ”hötöksi”.

– Talouden tilannekuva on edelleen haastava. Kasvun elementtejä on näkyvissä siellä täällä, mutta kunnolla kasvu ei ole lähtenyt käyntiin. Tänä kesänä ensimmäinen reittaaja Fitch laski maamme luottoluokitusta korkeimmasta AA+ luokituksesta AA luokitukseen. Korkomenomme ovat tällä hetkellä noin 3,5 miljardia euroa, ja niiden kasvaminen on iso riski taloudellemme. Luottoluokitusten korkovaikutus selkeytyy joulukuun luottoluokituksen jälkeen, Essayah sanoi.

Syksyn budjettiriihessä on Essayahin mukaan varauduttava lisäsopeutuksiin. Puheessaan hän väläytti muun muassa sähköveron nostoa yhdellä sentillä, säätiöiden verovapauden poistamista kokonaan tai osittain sekä matkustajalaivojen viihdehenkilöstön varustamotuen poistamista. Myös valtionhallinnosta joudutaan todennäköisesti edelleen leikkaamaan, ministeri totesi.

– Opposition tilannekuva taloudesta on edelleen hyvin hämärän peitossa. Sekä keskusta, että SDP ovat antaneet hiljattain omat höttöiset sopeutusehdotuksensa. Keskusta ei ota kantaa tulevan vaalikauden sopeutustarpeen mittaluokkaan ollenkaan ja SDP esittää sen olevan vain noin puolet valtiovarainministeriön asiantuntijoiden kannasta. Sekä SDP että Keskusta esittävät säästöjä, jotka on jo tehty.

Essayahin mukaan SDP:n ainoat konkreettiset ehdotukset liittyvät maatalouden kurittamiseen.

– Tällä hetkellä elintarvikeala on maamme kasvun veturi. Maa- ja metsätalousministerinä voin olla tyytyväinen, että toimialalla tehdään nyt mittavia investointeja, joita ei voi rakentaa epävarman ruokaketjun varaan. Kotimainen ruoantuotanto on huoltovarmuuden ja turvallisuuspolitiikan ydintä, jonka kannattavuus on meille elinehto. Oppositiopuolueilla ei ole tilannekuva hallussa, eikä rohkeutta esittää keinoja, joilla valtiotaloutta saataisiin kestävälle uralle.