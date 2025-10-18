Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Sosiaali- ja terveysministeriön virkakuntaa on kehotettu selvittämään mahdollisuutta toteuttaa Norjan malli myös Suomessa. LEHTIKUVA / PASI AUTIO

Sanni Grahn-Laasonen MTV:lle: Vapaaehtoista pakkohoitoa vakavasti päihteistä riippuvaisille

  • Julkaistu 18.10.2025 | 15:47
  • Päivitetty 18.10.2025 | 15:47
  • Huumeet
Sosiaaliturvaministerin mukaan vakava huumetilanne vaatii lisää keinoja.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Suomeen tarvittaisiin uusi vapaaehtoiseen pakkohoitoon perustuva hoitomuoto vakavasti päihderiippuvaisille, ehdottaa sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) MTV:n Uutisextrassa.

Grahn-Laasosen ehdottama järjestelmä on käytössä muun muassa Norjassa. Siellä päihderiippuvainen antaa hoidon alussa suostumuksen siihen, ettei häntä päästetä pois kesken hoidon.

Tällä hetkellä ongelmana on, että hoito keskeytyy usein vieroitusoireiden vuoksi.

Sosiaaliturvaministerin mukaan maan huumetilanne on niin vakava, että järeämpiä keinoja tarvitaan.

– Olen pyytänyt virkakuntaa selvittämään, voitaisiinko Suomeen säätää Norjan mallin mukaisesti suostumukseen pohjautuvasta tahdonvastaisesta hoidosta, Grahn-Laasonen kertoo MTV:lle.

Tällä hetkellä mielenterveyslaki mahdollistaa tahdosta riippumattomaan hoitoon määräämisen vain, jos hoitoon toimittamatta jättäminen vakavasti vaarantaisi potilaan tai muiden henkilöiden terveyttä tai turvallisuutta, ja mitkään muut mielenterveyspalvelut eivät sovellu käytettäviksi.

Grahn-Laasosen mukaan uutta hoitomuotoa voitaisiin soveltaa esimerkiksi vahvassa päihdekoukussa oleviin odottaviin äiteihin sekä yleisesti kaikkiin, jotka ovat valmiita sitoutumaan hoitoon ja pääsemään eroon sairaudestaan. Hän ei kuitenkaan usko, että uuden lain kohdejoukko olisi laaja.

Ministeri myöntää myös, että kyseessä on ”perusoikeusherkkä lainsäädäntö”. Tästä syystä vastaavissa suunnitelmissa ei ole aikaisemmin edistytty.

– Toivon, että pääsemme edistämään tätä, ja tulen esittämään tätä hallituksen sisällä käynnistettäväksi lainsäädäntöhankkeena, Grahn-Laasonen päättää.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)