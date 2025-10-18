Sanni Grahn-Laasonen MTV:lle: Vapaaehtoista pakkohoitoa vakavasti päihteistä riippuvaisille

Suomeen tarvittaisiin uusi vapaaehtoiseen pakkohoitoon perustuva hoitomuoto vakavasti päihderiippuvaisille, ehdottaa sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) MTV:n Uutisextrassa.

Grahn-Laasosen ehdottama järjestelmä on käytössä muun muassa Norjassa. Siellä päihderiippuvainen antaa hoidon alussa suostumuksen siihen, ettei häntä päästetä pois kesken hoidon.

Tällä hetkellä ongelmana on, että hoito keskeytyy usein vieroitusoireiden vuoksi.

Sosiaaliturvaministerin mukaan maan huumetilanne on niin vakava, että järeämpiä keinoja tarvitaan.

– Olen pyytänyt virkakuntaa selvittämään, voitaisiinko Suomeen säätää Norjan mallin mukaisesti suostumukseen pohjautuvasta tahdonvastaisesta hoidosta, Grahn-Laasonen kertoo MTV:lle.

Tällä hetkellä mielenterveyslaki mahdollistaa tahdosta riippumattomaan hoitoon määräämisen vain, jos hoitoon toimittamatta jättäminen vakavasti vaarantaisi potilaan tai muiden henkilöiden terveyttä tai turvallisuutta, ja mitkään muut mielenterveyspalvelut eivät sovellu käytettäviksi.

Grahn-Laasosen mukaan uutta hoitomuotoa voitaisiin soveltaa esimerkiksi vahvassa päihdekoukussa oleviin odottaviin äiteihin sekä yleisesti kaikkiin, jotka ovat valmiita sitoutumaan hoitoon ja pääsemään eroon sairaudestaan. Hän ei kuitenkaan usko, että uuden lain kohdejoukko olisi laaja.

Ministeri myöntää myös, että kyseessä on ”perusoikeusherkkä lainsäädäntö”. Tästä syystä vastaavissa suunnitelmissa ei ole aikaisemmin edistytty.

– Toivon, että pääsemme edistämään tätä, ja tulen esittämään tätä hallituksen sisällä käynnistettäväksi lainsäädäntöhankkeena, Grahn-Laasonen päättää.