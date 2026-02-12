Mene sisältöön
Verkkouutiset
Etusivu
Kotimaa
Ulkomaat
Talous
Näkökulmat
Blogit
TV
Omat tietoni
Kirjaudu sisään
Muokkaa omia tietoja
Vaihda salasana
Rekisteröidy
Etusivu
Kotimaa
Ulkomaat
Talous
Näkökulmat
Blogit
TV
Omat tietoni
Kirjaudu sisään
Muokkaa omia tietoja
Vaihda salasana
Rekisteröidy
Etusivu
Kotimaa
Ulkomaat
Talous
Näkökulmat
Blogit
TV
Omat tietoni
Kirjaudu sisään
Muokkaa omia tietoja
Vaihda salasana
Rekisteröidy
Etusivu
Kotimaa
Ulkomaat
Talous
Näkökulmat
Blogit
TV
Omat tietoni
Kirjaudu sisään
Muokkaa omia tietoja
Vaihda salasana
Rekisteröidy
Video
Sanna Ukkola Show: Jos Putin hyökkää Suomeen, tuleeko Nato apuun?
Politiikka
Ministeri Kaisa Juuso eroaa tehtävästään
Sanna Ukkola Show: Jos Putin hyökkää Suomeen, tuleeko Nato apuun?
Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen analysoi Naton muuttunutta roolia.
Kasperi Summanen
| Julkaistu 12.2.2026
14:46
| Päivitetty 12.2.2026
14:59
|
Nato
,
Venäjä
,
Video
Mainos - muuta luettavaa