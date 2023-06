Sanna Marin: Vuodet ovat olleet vaikeita

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö myönsi tiistaina eron Sanna Marinin (sd.) hallitukselle samalla, kun nimitti Petteri Orpon (kok.) hallituksen.

Entinen pääministeri Marin kiittää Twitterissä kaikkia edellisen hallituksen ministereitä sekä työtä avustaneita ja tukeneita henkilöitä.

– Vuodet ovat olleet vaikeita, mutta päällimmäisenä on kiitollisuus, että olemme saaneet palvella isänmaata, Marin tviittaa.

Sanna Marin toimi Suomen pääministerinä 10. joulukuuta 2019 – 20. kesäkuuta 2023.

Tehtävänsä päättänyt hallitus on saanut eron ja uusi hallitus on aloittanut työnsä. Lämmin kiitos kaikille ministereille sekä työtä avustaneille ja tukeneille henkilöille. Vuodet ovat olleet vaikeita, mutta päällimmäisenä on kiitollisuus, että olemme saaneet palvella isänmaata.

— Sanna Marin (@MarinSanna) June 20, 2023