Sanna Marin: On tärkeää, että velasta keskustellaan

SDP:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marinin mielestä edessä olevat julkisen talouden sopeututustoimet pitää tehdä oikeudenmukaisella tavalla.

– Talouspolitiikassakin kyse on arvovalinnoista, Marin sanoi SDP:n talouspoliittisen ohjelman julkistamistilaisuudessa.

SDP vahvistaisi julkista taloutta 3,5–6 miljardilla eurolla. Tähän puolueen mukaan pitää pyrkiä ensisijaisesti työllisyyttä vahvistamalla. SDP:n tavoitteena on 80 prosentin työllisyysaste.

Sopeutustoimia puolue on valmis tekemään 1–2 miljardilla eurolla. Tästä noin 400 miljoonaa on menosäästöjä.

Marin listasi tiedotustilaisuudessa kolme kokonaisuutta, joista SDP ei mielellään säästäisi tulevallakaan vaalikaudella.

– SDP ei ole nähnyt oikeudenmukaiseksi sitä, että leikataan koulutuksesta, sosiaali- ja terveyspalveluista tai sosiaalietuuksista, jotka kohdistuvat kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin. Tällä vaalikaudella emme ole halunneet tuonne säästöjä tehdä. Kun katsomme tulevia mahdollisia hallitusneuvotteluita, tärkein tehtävämme on pitää huolta siitä, että ihmisten arki toimii ja emme säästä vääristä kohdista epäoikeudenmukaisella tavalla, hän sanoi.

Sanna Marinin hallitus on ottanut neljän vuoden aikana lisää velkaa yli 40 miljardia euroa.

Useat ekonomistit ovat povanneet, että keväällä käydään velkavaalit. Kokoomuksen, kristillisdemokraattien ja Liike Nytin eduskuntaryhmät ovat tehneet hiljattain myös välikysymyksen valtion velkaantumisesta. Myös kansalaiset viimeaikaisissa kyselyissä kertoneet olevansa huolissaan julkisen talouden velkaantumisesta.

– Mielestän on tärkeää, että velasta keskustellaan. Meidän kaikkien pitää olla huolissaan julkisen talouden tilasta ja velkaantumisesta, Marin totesi.

– Me näemme kuitenkin niin, että tärkeää on puhua myös velkasuhteesta. Meidän pitää varmistaa se, että kansantaloutemme kokonaisuudessaan kasvaa, suomalaiset yritykset pärjäävät ja meillä on vientiteollisuutta, jota kautta saamme niitä tärkeitä euroja tänne kotimaahan. Meidän työllisyysasteemme pitää myös olla korkea. Näillä kaikilla voimme myös tätä velkaantumista taittaa.

Isojen leikkausten sijaan Suomi tarvitsee Marinin mukaan kasvua ja työllisyyttä.

– Kyllä se (velkaantuminen) on vakava kysymys ja otamme sen tosissamme, mutta vaihtoehtoa on haettava myös talouskasvun ja työllisyyden parantamisen kautta.

