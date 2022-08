Sanna Marin Avulle tammikuussa: Työskentelemään on oltava valmis vapaa-ajalla, lomalla ja yömyöhällä

Apu-lehti julkaisi tammikuussa pääministeri Sanna Marinin pitkän haastattelun. Jutussa esimerkiksi kerrataan Marinin näkyvyyttä kansainvälisessä mediassa, pääministerin roolia ja työaikaa sekä kohuja ja yksityisyyttä. Samat teemat ovat nousseet nyt vahvasti esiin pääministeristä julki tulleiden juhlimisvideoiden takia.

Jutussa kerrotaan, että ”pääministerin työssä ei ole aikatauluja”.

– Aina on oltava valmis työskentelemään. Vapaa-ajalla, lomalla, yömyöhällä. Kaikki muu väistyy työn edestä, Sanna Marin toteaa haastattelussa.

Päivänpolitiikan kohujen Marin arvioi ruokkivan itse itseään.

– Kun ensimmäinen vyöry tulee, se on vain kestettävä, sillä tilannetta on usein vielä silloin vaikea saada hallintaan. Kun pahin on ohi, joku ehkä sen jälkeen jo kuunteleekin. Yleensä kohut syntyvät asioista, jotka eivät kansankunnan näkökulmasta ole edes isoja tai merkityksellisiä.

Sanna Marin kertoo Avulle, että raskainta on ollut yksityisyyden menettäminen. Hän kuitenkin jatkaa sen kuuluvan työn luonteeseen ja toteaa, että ”se on vain kestettävä”. Pääministerinä on hänen mukaansa hyvin hankala elää normaalia elämää.

Marin tiedostaa, että median lisäksi häntä seuraavat myös tavalliset ihmiset, joiden hän toteaa ottavan kännykkäkuvia ja jakavan eteenpäin sosiaaliseen mediaan ja lehdistölle.

Kaikesta huolimatta Marin sanoo, ettei hän aio hylätä omaa elämäänsä työnsä vuoksi.

– Tämä aika on saanut arvostamaan kaikkea hyvin tavallista, kuten harrastuksia tai kahvilakäyntejä tai ystävien tapaamisia ulkona. Arkisia ja yksinkertaisia asioita, joita kaipasi, kun yhteiskunta jouduttiin kriisin vuoksi sulkemaan.

Omaa sosiaalisen median käyttöään pääministeri perustelee jutussa muun muassa sillä, että hän on ”myös Sanna, joka elää 36-vuotiaan naisen tavallista elämää”.

Marin kommentoi videoita ja juhlimista eilen SDP:n eduskuntaryhmän kesäkokouksessa. Pääministeri korosti, että kyse on yksityisasunnoissa kuvatusta materiaalista ja kertoi olevansa harmissaan sen leviämisestä julkisuuteen.

– Kyse on ollut siitä, että olen ollut viettämässä kavereiden kanssa iltaa, juhlinut railakkaastikin kyllä. Tanssinut ja laulanut, Marin sanoi.

Pääministerin mukaan juhlissa ei käytetty muita päihteitä kuin alkoholia.

Video oli mitä ilmeisimmin koottu yksityiselle Instagram-tilille ladatuista pätkistä. MTV Uutisten tietojen mukaan juhlat olisivat olleet lauantaina 6. elokuuta. Seiskan mukaan yksityisasunnosta alkaneet juhlat päättyivät ravintola Teatterin vip-tiloihin Helsingissä. Valtioneuvoston kotisivujen mukaan pääministerin loma oli peruttu 5.-7.8.

