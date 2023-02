Sanna Marin avautui Rahaa on -fläppitaulusta: Kovin olette siihen ihastuneet

Eduskunnan kyselytunnilla kokoomuksen Sanni Grahn-Laasonen totesi nykyisen hallituksen velanoton alkaneen jo ennen kuin kriiseistä oli tietoakaan.

– Yhteiskunnan rakentamista on ohjannut ajatus, että Suomi jätetään tuleville polville paremmassa kunnossa kuin missä itse olemme sen saaneet. Tämä periaate on nyt unohtunut. ”Rahaa on”, luki Rinteen—Marinin hallituksen fläppitaululla hallitusneuvotteluissa. Se raha on ollut lainarahaa, ja seuraava hallitus aloittaa neuvottelunsa sanoilla ”velkaa on”, Sanni Grahn-Laasonen sanoi.

Säätytalon hallitusneuvotteluissa 2019 nähdyn RAHAA ON -taulun on sanottu kuvastaneen mukana olleiden asennetta.

Grahn-Laasonen kysyi, onko pääministeri tyytyväinen siihen velkaperintöön, jonka hän jättää seuraavalle hallitukselle ja nuorille sukupolville.

Grahn-Laasosen mukaan kokoomus ei olisi hoitanut kriisejä vain velkarahalla vaan olisi tehnyt myös menojen priorisointia.

– Eli tärkeysjärjestystä. Suomalainen hyvinvointi rakentuu työnteon ja yrittäjyyden varaan. Puolueiden välillä on todella eroja. Meille on ihan selvää, että jokaisen työikäisen työkykyisen suomalaisen tulisi osallistua hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamiseen, Grahn-Laasonen jatkoi.

Sanni Grahn-Laasonen kysyi, onko näiden vaalien vappusatanen SDP:n puheet nelipäiväisestä työviikosta. Hänen mukaansa se murentaisi hyvinvointiyhteiskunnan palvelujen rahoituksen. Hän kysyi ikääntyneeltä ihmiseltä saamansa kysymyksen, jonka tämä oli pyytänyt esittämään: olisiko aika palauttaa tässä maassa työnteon arvostus.

Pääministeri ja SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin totesi, ettei halunnut mennä ”mielestäni aika erikoiseen heittoon tästä fläppitaulusta”.

– Mutta kun koitte tarpeelliseksi sen vielä toiseen kertaan nostaa esille, niin sekin on kyllä mediassa kumottu, että siellä jossakin (Säätytalon hallitusneuvottelujen) pääneuvottelupöydässä ikään kuin tällainen taulu olisi ollut. Ymmärtääkseni kyse oli jossakin ryhmähuoneessa jonkin ryhmän omasta merkinnästä. Siinä ei ollut mikään hallitusneuvottelun tavoite tai reunaehto, ymmärtääkseni, Sanna Marin sanoi.

– Entisellä pääministeri (Antti) Rinteellä ei ollut tämän tekstin kanssa mitään tekemistä.

– Eikö ole, hah hah, kokoomuksen Ben Zyskowicz huusi väliin.

– Mutta ymmärrän että te haluatte tuollaista esimerkkiä käyttää ja sillä ehkä alleviivata jotakin sanomaanne. Faktat eivät tätä tarinaa tue, mutta ehkä sen vielä kolmannen kerran nostatte tässä esille, Marin jatkoi.

Hetkeä myöhemmin Marin kiisti uudelleen, että taulu olisi ollut hallitusneuvotteluissa SDP:n tai puheenjohtajien huoneessa. Se ei ollut myöskään hänen johtamansa ilmastoryhmän huoneessa.

– Ilmeisesti se on jossakin huoneessa ollut, mutta sillä ei ollut neuvottelujen kanssa mitään tekemistä. Kovin olette ihastunut tähän fläppitauluun, ehkäpä me sen teille löydämme, niin sitten voimme lähettää sen kokoomuksen ryhmähuoneeseen, pääministeri Sanna Marin sanoi.

Marinin puheen jälkeen istuntosalin oikealta laidalta huudettiin ”fläppitaulu oli kaapattu”.

Puhemies Matti Vanhanen totesi, että ”nyt on kyselytunnilla välillä sellainen hälinä ikään kuin olisi tänä vuonna vaalit mahdollisesti tulossa”.

– Ja lisäksi hallituksen vastaukset venyvät säännönmukaisesti yli minuuttiin, puhemies arvosteli.

– Ei hän edes vastaa, oikealta laidalta huudettiin.