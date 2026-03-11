Sama myyjä epäiltynä 83 petoksesta, rikoshyöty 2500 euroa

Helsinkiläismiehen epäillään myyneen olemattomia tuotteita verkon kauppa-alustoilla. Poliisi epäilee miestä yli 80 petoksesta. Helsingin poliisi kertoo petoskokonaisuudesta tiedotteessa.

Helsingin poliisilaitokselle tehtiin ensimmäinen petossarjaan liittyvä rikosilmoitus loppuvuodesta 2024. Ilmoituksen mukaan asianomistaja oli yrittänyt ostaa Facebookin kautta elokuvatallenteita, mutta maksettuaan summan myyjälle, hän ei ollut saanut sovittuja tuotteita eikä rahojaan takaisin.

Poliisille alkoi tämän jälkeen tulla lukuisia vastaavanlaisia rikosilmoituksia, joissa ostajat eivät olleet saaneet maksamiaan tuotteita tai menettämiään rahoja Facebookin, Huuto.netin ja Tori.fin kautta tekemissään kaupoissa.

Asianomistajat olivat yrittäneet ostaa epäillyltä muun muassa DVD-levyjä, puhelimia, kuulokkeita, kelloja, kauneustuotteita, astioita ja lasiesineitä sekä lastenvaatteita.

Poliisin mukaan lähes kaikissa rikosilmoituksissa yhteinen piirre oli myyjän esiintyminen samalla nimellä sekä maksujen ohjautuminen hänen omistamilleen tileille. Helsingin poliisille tehtiin yhteensä 83 tapaukseen liittyvää rikosilmoitusta. Viimeisimmät niistä kirjattiin alkuvuodesta 2026.

Poliisi otti kiinni helsinkiläismiehen kymmenistä petoksista epäiltynä, ja hän myönsi kuulusteluissa tekonsa. Mies oli saanut rikoshyötyä petoksillaan yli 2 500 euroa.

Tapaus on siirtynyt syyttäjälle.