Salatunnelit vievät Valko-Venäjältä Puolaan – myös kaivajat Lähi-idästä

Kreml on jo vuosia käyttänyt Aasian ja Afrikan siirtolaisia aseena salakuljettamalla heitä Euroopan maihin aiheuttamaan yhteiskunnallista levottomuutta. Taktiikasta on tullut osa Vladimir Putinin hybridisodankäyntiä Valko-Venäjän diktaattorin avustamana. Toiminta on kehittynyt Puolan rakennettua vankan aidan Valko-Venäjän rajalle.

Rajavartijoiden kerrotaan löytäneen rajan alitse kaivettuja tunneleita. Podlasian voivodikunnan Valko-Venäjän vastaiselta raja-alueelta löytyi viime vuonna neljä tunnelia.

– Fyysiset ja elektroniset turvatoimet, kuten lämpökamerat ja liiketunnistimet, mahdollistavat välittömän reagoinnin mihin tahansa yritykseen tulla rajan läpi, mukaan lukien maan alla, kertoi Puolan rajavartiolaitoksen everstiluutnantti Katarzyna Zdanowicz The Telegraphille.

Puolalaisviranomaisten mukaan tunnelit suunnitelleilla ja kaivaneilla henkilöillä on ”korkea ammattitaito”. Puolan apulaissisäministeri Czesław Mroczek paljasti hiljattain radiossa, että tunnelien rakenteen perusteella niiden kaivajat ovat tulleet Lähi-idästä.

Yksi suurimmista tunneleista löytyi joulukuun puolivälissä. Sen kautta 180 siirtolaista – pääasiassa afgaaneja ja pakistanilaisia – yritti päästä Puolaan. Suurin osa pidätettiin heti tunnelin suulla; Puolan viranomaiset julkaisivat videon, jossa näkyy noin 130 pidätettyä.

Noin puolitoista metriä korkea tunneli kulki rajan alitse 50 metrin matkan, josta 10 metriä Puolan puolella. Tunnelin seinät oli tuettu betonipilareilla. Sotilasasiantuntijoiden mukaan Hamasin terroristit, jotka ovat luoneet kokonaisia maanlaisia kaupunkeja Gazan kaistalle Israelissa, sekä toinen Iranin hallituksen tukema ryhmä, Libanonin Hizbollah, ovat erityisen taitavia rakentamaan tällaisia kulkuväyliä.

– Heti vuoden 2006 Libanonin sodan jälkeen havaittiin Etelä-Libanonissa kokonaisia betoniautojen kolonnia… Iranilaisten tunneleita rakennettiin kilometrikaupalla. On myös runsaasti todisteita siitä, että Hamas teki samaa Gazassa. Joten jos tarvitaan tunneliasiantuntijoita, pitää etsiä Lähi-idästä, totesi yhdysvaltalainen sotahistorioitsija Lynette Nusbacher.

Iranin tukemat ryhmät ovat eläköityneen israelilaisen tiedustelu-upseerin, eversti Sarit Zehavin mukaan yksi mahdollisuus, mutta muillakin ryhmillä Syyrian kurdien aseellisista joukoista ISIS:in taistelijoihin on samanlaista kokemusta.

– Jos minun pitäisi arvata, nimeäisin [tekijöiksi] Hamasin tai Palestiinan islamilaisen jihadin asiantuntijat, sanoi Britannian asevoimien entisen pioneerin ja linnoittamisen asiantuntija majuri Rob Campbell nähtyään tunnelista kuvatun videon.