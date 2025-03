Salattu operaatio: Näin Ukraina on vallannut Venäjältä uutta aluetta

Ukraina aloitti uuden operaation Venäjän maaperällä viime viikolla ja vaikka Kreml on väittänyt, että hyökkäys on estetty, ukrainalaisjoukot ovat edenneet ja onnistuneet valloittamaan aluetta.

Ukraina on ollut suunnitelmastaan hyvin hiljaa ja on edelleen epäselvää, onko Belgorodin hyökkäys tarkoitettu lyhyeksi ratsiaksi vai pidemmäksi operaatioksi, The Telegraph toteaa.

Amerikkalaisen ajatushautomo ISW:n analyysin mukaan kovia taisteluita käydään tällä hetkellä Demidovkan, Prilesjen ja Popovkan kylissä. Ne sijaitsevat Venäjän ja Ukrainan rajan tuntumassa. Lisäksi Ukraina on tehnyt kohdennettujen ilmaiskujen sarjan.

On nähtävissä useitakin syitä sille, miksi Ukraina on määrätietoisesti ”lisännyt sotaa”, vaikka se samaan aikaan vetoaa rauhan puolesta.

Belgorod on lähellä Ukraina Sumyn, Harkovan ja Luhanskin alueita ja Venäjä laukaisee sieltä usein iskuja Ukrainaan.

Ukrainan presidentti Volodymyir Zelenskyi on kommentoinut vain, että asevoimat tekevät ”strategisia toimia” estääkseen mahdollisen Venäjän hyökkäykseen Sumyn alueelta, jonne on kerätty joukkoja. Sotilaiden äkkiryntäys rajan yli voi auttaa suojaamaan Ukrainaa, kun venäläisten on pakko uudelleenohjata joukkojaan.

Lisäksi Belgorod on Kurskin naapurissa, missä viimeiset Ukrainan joukot sinnittelevät pitääkseen kiinni vielä kaistaleesta maata. Kiova on toivonut, Telegraphin luonnehdinnan mukaan ”sotilaallisessa uhkapelissään”, että Kursk antaisi valtin tulitaukoneuvotteluihin.

Tosin toisin kuin Kurskissa, jossa Venäjä päästiin yllättämään ja Ukraina sai nopeasti satoja kilometrejä aluetta hallintaansa, Belgorodissa eteneminen on ollut hitaampaa ja kompuroivampaa.

– Venäjä vaikuttaa olleen paremmin varautunut tähän operaatioon, sanoo FDD-järjestön Venäjä-ohjelman apulaisjohtaja, tutkija John Hardie.

– Tämä on myös selvästi pienempi laajuudeltaan ja tavoitteiltaan, jatkaa Hardie, joka kuvailee Ukrainan joukkojen kokoa ”keskiverroksi”, todennäköisesti yhteensä alle 500 sotilaaksi.

Mutta vaikka Kremlissä asiaan on suhtauduttu uhmakkaasti, Moskovassa on ilmennyt myös eripuraa.

– Miten tämä tapahtui? Venäjän joukot mokasivat täydellisesti… He vain antoivat periksi. He vain häipyivät. Ja sen jälkeen vihollinen miehitti [alueen], sadatteli tunnettu venäläinen sotakirjeenvaihtaja Vladimir Romano, joka sunnuntaina raportoi Demidovkan menetyksestä.

Joidenkin tietojen mukaan Ukrainan parhaita yksiköitä on käytetty operaatioon, samoin kymmeniä amerikkalaisia Bradley-rynnäkköpanssarivaunuja.

Kreml-mielinen sotabloggari Rybar kertoi Telegramissa keskiviikkona, että Demidovkassa käydään kiivaita taisteluita kun venäläisjoukot tekevät vastarintaa.

– Hyökkääjä on toistuvasti yrittänyt päästä linnoitteisiimme rajan yli, hän sanoi.

– Tilanne on yhä jännittynyt, Rybar kuvaili ja siteerasi Venäjän armeijan katsauksia, joiden mukaan Ukraina jatkaa joukkojen ja ajoneuvojen tuomista rajalle.

Toinen merkittävä sotaa seuraava venäläiskanava kertoi, että Ukraina pyrkii venyttämään venäläisjoukkoja etulinjassa laajentamalla hyökkäyksiä Venäjän rajalla.

– Saavutukset ovat toistaiseksi olleet vaatimattomia, mutta Ukraina on etenemässä ja saamassa jalansijaa, John Hardie arvioi.

Hänen mukaansa on liian aikaista sanoa, onko operaatiolla merkittävää vaikutusta muualla etulinjassa.

– Se seikka, että Ukraina jatkaa edelleen hyökkäystään yhdeksän päivän jälkeen, viittaa siihen, että Ukraina yrittää saada pidempiaikaista asemaa ja luoda puskurivyöhykkeen, Hardie sanoo.

Kiova saattaa toivoa, että Belgorodin hyökkäys vahvistaisi sen asemaa tulitaukoneuvotteluissa.

– Suunnitelma on riskialtis, Hardie sanoo viitaten Ukrainan miehistöpulaan sekä Yhdysvaltain sotilaallisen tuen jatkon epävarmuuteen.

– Jos operaatio jatkuu pitkään, pystyykö Ukraina kestämään isoja tappiota Belgorodissa. Onko se sen arvoista, Hardie miettii.