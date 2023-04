Salamurhat piinaavat hyökkääjää – selustajoukkojen sanotaan kärsivän miespulasta

Venäjän kansalliskaartin (Rosgvardia) joukkojen henkilöstöpula estää Moskovaa turvaamasta täysimääräisesti Ukrainan miehitettyjä alueita, kertoo Radio Free Europe viitaten vuodettuihin amerikkalaisiin tiedusteluasiakirjoihin.

Erään 2023 helmikuun lopulle päivätyn asiakirjan mukaan Ukrainan alueella oli viime vuoden elokuussa ainakin 27 500 Rosgvardian sotilasta. Tämän jälkeen näiden joukkojen sanotaan kärsineen merkittäviä tappioita. Kansalliskaartin kerrotaan ottaneen vastuulleen useita lisätehtäviä pitääkseen etulinjan takana olevat alueet hallussaan, mikä on entisestään pahentanut henkilöstöpulaa.

Venäjä aloitti viime vuoden helmikuussa laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan. Rosgvardian joukot kärsivät kovia tappioita hyökkäyksen ensimmäisten viikkojen aikana Kiovan ja Harkovan lähellä. Kansalliskaartin sotilaiden tehtävänä on ylläpitää järjestystä miehitetyillä alueilla.

Kansalliskaartin johtaja Viktor Zolotov sanotaan raportoineen viime vuoden elokuussa Venäjän presidentti Vladimir Putinille, että ”Ukrainan erikoisoperaatiovyöhykkeellä olevat kansalliskaartin joukot varmistavat turvallisuuden, taistelevat sabotoijia vastaan ja vartioivat tärkeitä kohteita miehitetyillä alueilla”.

Samaan aikaan Venäjän miehittämillä Ukrainan alueilla tehdään säännöllisesti venäläisiin sotilaisiin ja virkamiehiin sekä miehitysviranomaisten kanssa yhteistyötä tekeviin ukrainalaisiin kohdistuvia salamurhayrityksiä. Viime vuonna 12 virkailijan kerrotaan tulleen tapetuksi Donetskin, Luhanskin, Zaporižžjan ja Hersonin alueilla.

🧵Pentagon leak: Russian National Guards personnel shortfalls in Ukraine will probably hinder Moscow’s attempts to fully secure all of its annexed territories. pic.twitter.com/UQxS246gCY

— Mark Krutov (@kromark) April 27, 2023