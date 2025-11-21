Verkkouutiset

Oikeusministeriön työryhmä esittää uusia pakkokeinoja., LEHTIKUVA / ONNI OJALA

Salaiset pakkokeinot laajenemassa? Poliisi voisi käyttää osallistuvaa tietolähdettä

  • Julkaistu 21.11.2025 | 12:51
  • Päivitetty 21.11.2025 | 12:51
  • Laki
Työryhmä ehdottaa myös vangitsemisen edellytysten selkeyttämistä.
Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa muutoksia vangitsemisen edellytyksiin ja uusia salaisia pakkokeinoja.

Tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti mahdollistaa nykyistä laajempien salaisten pakkokeinojen käyttö. Lisäksi ehdotetaan vangitsemisen edellytysten selkeyttämistä ja uutta yleisen järjestyksen tai turvallisuuden vaarantumisen uhkaan perustuvaa vangitsemisperustetta.

Ehdotukset koskevat salaista paikkaan kohdistuvaa etsintää, osallistuvan tietolähteen käyttöä sekä ampuma-aserikoksen lisäämistä ylimääräisen tiedon käyttöä koskevaksi perusterikokseksi. Lakimuutosten tavoitteena on parantaa esitutkintaviranomaisten rikostutkintakeinoja ja -mahdollisuuksia, erityisesti vakavan rikollisuuden suhteen.

– Kyse on merkittävästä ja tarpeellisesta viranomaisten rikostutkintatoimivaltuuksien parantamisesta. Lisäksi tämä tärkeä lakiehdotus selkeyttää vangitsemisen edellytyksiä. Se mahdollistaa rikoksesta epäillyn vangitsemisen, kun on kyse vakavasta rikoksesta ja esimerkiksi on tarpeen suojella muita ihmisiä tai yleistä järjestystä, sanoo oikeusministeri Leena Meri (ps.) tiedotteessa.

Hallituksen esityksen lausuntokierros kestää 16. tammikuuta 2026 saakka.

Pakkokeinolain muutostarpeiden arviointi ja lakiehdotusten valmistelu jatkuu toisessa vaiheessa kevääseen 2027 asti.

