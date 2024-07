Salainen palvelu järkyttynyt DEI-syytöksistä

Yhdysvaltain salainen palvelu on ”järkyttynyt” sitä vastaan esitetystä kritiikistä, kertoo NBC News.

Salainen palvelu on saanut runsaasti arvostelua Donald Trumpin salamurhayrityksen jälkeen. Salaista palvelua on arvosteltu muun muassa siitä, että sen paikalls olleet naisagentit eivät olleet fyysisesti kykeneviä suojeluun.

Jotkut ovat vaatineet, että salaisen palvelun tulisi palkata vain miespuolisia agentteja kuten se teki ennen vuotta 1970.

On esitetty myös runsaasti arvostelua palvelunkin omaksua niin sanottua DEI-käytäntöä vastaan. DEI ajaa monimuotoisuuden, tasa-arvon ja osalliseksi ottamisen periaatteita.

Salaisen palvelun viestintäpäällikkö Anthony Guglielmi pitää loukkaavana väitteitä, joissa viraston agenttien pätevyys kiistetään heidän sukupuolensa perusteella.

Secret Service Director a few months ago: We’re focusing on hiring more women to be more diverse.

Yesterday:

– Female agent couldn’t holster gun.

– Female agent frantically shouted “what are we doing? Where are we going?” after the shots.

The results of DEI. DEI got someone… pic.twitter.com/08zcQUXie7

— Libs of TikTok (@libsoftiktok) July 14, 2024