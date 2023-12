Saksassa varoitetaan vaarallisen taudin leviämisestä

Alun perin Kiinassa havaittua mykoplasman aiheuttamaa keuhkokuumetta on todettu myös Saksassa, uutisoi Focus.

Tapauksia on havaittu Hampurin alueella, mutta myös muualla Saksassa. Keuhkokuumeeseen sairastuneiden nuorten määrä on ollut koholla myös naapurimaa Alankomaissa.

Altonan lastensairaalan keuhkolääkäri Philippe Stockin mukaan osa tapauksista on ollut vakavia. Joillain yksittäistapauksilla on esiintynyt myös vakavia sivuoireita, kuten tulehduksista aiheutuneita limakalvovaurioita.

Tyypillinen sairastunut on ollut 5-16 -vuotias, ja oireisiin on lukeutunut erittäin kivulias yskä ja hengitysteiden kaventuminen. Sairastuneita lapsia on jouduttu hoitamaan sairaalassa jopa 7-10 päivän ajan.

Yksikään sairastunut ei kuitenkaan ole joutunut hengityskoneeseen tai ollut hengenvaarassa.

Lääkäri Christoph Spechtin mukaan mykoplasman aiheuttama keuhkokuume ei ole lapsilla harvinainen.

– Nämä bakteerit ovat yleisin syy lasten epätyypilliseen keuhkokuumeeseen. Näimme sen uudelleen ja uudelleen ennen koronapandemiaa, Specht kertoo.