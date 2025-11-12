Saksan taloudesta karu arvio: Miljardien infrapaketti ei tuo kasvua

Saksan taloudessa ei ole näköpiirissä odotettua laaja-alaista kasvua. Maan talousasiantuntijoiden neuvosto ennustaa tuoreessa raportissa 0,9 prosentin bruttokansantuotteen kasvua ensi vuodelle, kertoo Der Spiegel.
Keväällä ekonomistit olivat ennustaneet 1,0 prosentin kasvua ensi vuodelle. Samaan aikaan Saksan hallitus odottaa ensi vuoden kasvuluvuksi 1,3 prosenttia.
Spiegelin mukaan asiantuntijoiden neuvosto ei tuoreessa vuosiraportissa odota investointipaketista merkittävää apua talouden laaja-alaiseen kasvuun.
Neuvoston mukaan infrastruktuuriin ja ilmastoneutraaliuteen tarkoitetulla miljardien eurojen erityisrahastolla on vain vähäinen positiivinen vaikutus bruttokansantuotteeseen. Tämä johtuu siitä, että suuri osa erityisrahastosta on tähän mennessä käytetty budjetin sisäisiin uudelleenjärjestelyihin ja kulutusmenojen rahoittamiseen, kuten äitieneläkkeiden korottamiseen.
Talousneuvosto kritisoi erityisrahaston käyttöä.
– Vaikutus olisi huomattavasti suurempi, jos varat käytettäisiin kokonaan lisämenoihin ja investointeihin. Muuten erityisrahasto on vaarassa mennä hukkaan, ekonomistit toteavat Spiegelin mukaan.
Kuluvan vuoden talouskasvuksi neuvosto arvioi 0,2 prosenttia, kun vielä keväällä neuvosto oli ennustanut nollakasvua.
Saksa talous on kärsinyt jo vuosia heikosta kasvusta. Asiantuntijoiden mukaan maassa on monia merkittäviä rakenteellisia ongelmia, kuten korkeat energian hinnat, nousevat sosiaaliturvamaksut ja liiallinen byrokratia.
Talousneuvosto kannattaa raportissaan esimerkiksi perintö- ja lahjaveron uudistamista.