Saksan SPD ei sulje pois mahdollista Taurus-ohjusten antamista Ukrainalle

– En sulje pois sitä mahdollisuutta, että toimitamme yhdessä amerikkalaisten kanssa myös lisäjärjestelmiä, kuten Tauruksia (Ukrainalle), sanoi SPD:n parlamenttiryhmän ulkoasioiden edustaja Nils Schmid Deutsche Wellen mukaan.

Hänen mukaansa ensin on kuitenkin varmistettava, että ukrainalaiset voivat itse ohjelmoida ohjuksia saavuttamaan kohteensa, eivätkä tarvitse tähän Bundeswehrin apua.

– Muuten tulemme vaarallisen lähelle suoraa puuttumista sotaan, poliitikko sanoi.

Hän ei kuitenkaan näe tarvetta tehdä asiaankuuluvaa päätöstä juuri nyt.

– Jaan puolustusministerin arvion, Schmid selitti.

Aiemmin SPD:n kansanedustaja Andreas Schwartz tarjoutui myös tukemaan Ukrainan vastahyökkäystä risteilyohjuksilla.

– Vastahyökkäys pysähtyy, Ukrainalla ei ole merkittäviä ilmavoimia tukemassa sitä. Siksi jäljelle jää vain ohjatut aseet – esimerkiksi Taurus-risteilyohjukset, joiden avulla Ukrainan armeija voi voittaa venäläisten miinakentät ja saada takaisin menettämänsä alueet, Schwartz sanoi.

Ukraina on alkukesästä lähtien pyytänyt Saksaa toimittamaan sille Taurus-risteilyohjuksia. Ohjuksen kantomatka on 500 kilometriä ja räjähdekuorma noin 480 kiloa. Saksalla ohjuksia on 600.

Saksan puolustusministeri Boris Pistorius sanoi kuitenkin, että Berliini ei harkitse mahdollisuutta antaa Tauruksia Ukrainalle lähitulevaisuudessa, koska pelätään, että saksalaisia aseita voitaisiin käyttää iskemään Venäjän alueelle.