Saksan puolustusministeri: Turvallisuuden on mentävä kaiken edelle

Sotilasmenojen nostaminen kolmen prosentin tasolle bruttokansantuotteesta ei voi Saksan puolustusministerin Boris Pistoriuksen mielestä olla ongelma.

– Minun näkökulmastani kyse ei ole siitä, onko se mahdollista tai saavutettavissa. Sen on oltava, siitä ei ole epäilystäkään. On vain ratkaistava, kuinka nopeasti se tapahtuu, Pistorius sanoi Münchenin turvallisuuskonferenssissa.

Yhdysvaltain presidentiksi palanneen Donald Trumpin väläyttämän vaatimuksen jopa viiden prosentin bkt-tasosta Pistorius kuittasi toteamalla, että Saksan on nyt ennen kaikkea keskityttävä Naton sille asettamien suorituskykytavoitteiden täyttämiseen.

– Onko puolustukseen panostettava yhtenä vuonna sata miljardia, seuraavana 120 miljardia ja sitten 90 miljardia? Se on minulle ihan samantekevää – jos niin on tehtävä, meidän on tehtävä se mahdolliseksi. Meidän on Euroopassa ja Saksassakin ymmärrettävä, että turvallisuuden on mentävä kaiken edelle, sillä ilman turvallisuutta ei ole mitään, hän totesi.

– Ellemme myönnä, että panostukset turvallisuuteen ovat investointeja tulevaisuuteemme, teemme vakavan virheen, jonka hinta lankeaa lastemme ja lastenlastemme maksettavaksi, hän varoitti.