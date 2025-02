Saksan merivoimien ylpeydestä löytyi kilotolkulla metallisilppua

Oli hilkulla, ettei 89-metrinen Saksan asevoimien korvetti Emdenin ensipurjehdus jäänyt kokonaan väliin. Niin olisi voinut käydä, ellei telakan väki olisi ollut tarkkana. Asiasta kertovat saksalaiset viestimet, esimerkiksi Tagesschau. Niiden lähteiden mukaan Hampurin osavaltion rikospoliisi tutkii nyt sabotaasia.

Emden on K-130-Braunshcweig-luokan korvetti. Kun se kastettiin keväällä 2023, sille nimensä antaneen Emdenin kaupungin pormestari julisti ylpeänä sen ilmentävän Saksan merivoimien voimaa ja rohkeutta.

Kuluvan vuoden tammikuussa Emden oli viimein lähdössä. Mutta sen valmistamisesta vastaavan Blohm+Vossin telakalla lopputarkastuksessa oli tehty erikoinen havainto. Emdenin propulsiojärjestelmästä väitetään löytyneen yli kymmenen kiloa metallisilppua.

Merivoimien asiantuntijoiden mukaan tällaiset metallinkappaleet aiheuttaisivat todennäköisesti alukselle huomattavia vahinkoja. Tällainen tapahtumaketju voisi viivästyttää aluksen toimittamista asiakkaalle eli Saksan asevoimille pitkänkin tovin.

Tageschaun mukaan Blohm+Vossin telakan tiedottaja ei kommentoinut asiaa. Myöskään Hampurin syyttäjänvirasto ja osavaltion rikostutkintavirasto eivät suostuneet antamaan asiasta lisätietoja. Lehti mainitsee kuitenkin, että Saksan merivoimat on saanut asiasta raportin joitakin viikkoja sitten ja Emdenin propulsiojärjestelmä on nyt puhdistettu. Alusta ei kuitenkaan ole vielä luovutettu merivoimille.

Saksan asevoimat on tilannut yhteensä viisi K-130 korvettia. Tilauksen arvo on noin kaksi miljardia euroa – eli Emdenin hinta yksin on noin 400 miljoonaa euroa. Alusta on tarkoitus käyttää merivalvontaan Itämerellä.

Saksan turvallisuusviranomaiset ovat jo kuukausien ajan varoittaneet epäillyn venäläisen vakoilun ja sabotaasin lisääntymisestä kaikkialla Euroopassa. Oudot lennokit Bundeswehrin kiinteistöjen, teollisuuslaitosten ja Ramsteinin sotilastukikohdan yllä ovat viime aikoina lisääntyneet, ja viimeksi tammikuussa havaittiin outoja kuvauskoptereita Schwesingin lentotukikohdan yllä Schleswig-Holsteinissa, jossa muun muassa ukrainalaisia sotilaita koulutetaan Patriot-ilmatorjuntajärjestelmillä.

Uhka ei kohdistu vain sotilaallisiin kohteisiin, vaan saksalaiseen yhteiskuntaan laajemminkin. Aiemmin helmikuussa kerrottiin, että useassa saksalaiskaupungissa yhteensä yli 200 henkilöautoa sai joulukuussa pakoputkiinsa rakennustiivistettä ja ikkunoihinsa Saksan vihreiden vaalitarran. Poliisi onnistui tunnistamaan osan tekijöistä ja heiltä takavarikoiduilta laitteita kävi ilmi, että teoista oli maksettu. Der Spiegel-lehden mukaan kyseessä oli Venäjän tiedustelun järjestämä, vaalivaikuttamiseen tähdännyt sabotaasi.