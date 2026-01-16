Saksan liittokansleri: Ydinvoimaloiden sulkeminen oli valtava virhe

Saksan päätös sulkea kaikki ydinvoimalansa oli ”valtava virhe” ja siitä on koitunut suuria kustannuksia taloudelle, liittokansleri Friedrich Merz myönsi Saksan teollisuus- ja kauppakamarille pitämässään puheessaan. Asiasta kertoo uutissivusto Brussels Signal.

Liittokanslerin mukaan Saksalla ei ole yksinkertaisesti tarpeeksi energiantuotannon kapasiteettia. Nyt saksalaiset ja maan teollisuus kärsivät kalliista sähköstä.

Saksan energiajärjestelmä nojaa nyt valtion toimiin, joilla hintoja pyritään hillitsemään.

– Jotta energiantuotannon markkinahinnat olisivat jälleen hyväksyttäviä, meidän pitäisi pysyvästi tukea energian hintoja liittovaltion budjetista. Emme voi tehdä tätä pitkällä aikavälillä, Merz sanoi.

Saksa teki päätöksen luopua ydinvoimasta vuonna 2000, mutta alasajosuunnitelma vauhditettiin Japanissa vuonna 2011 tapahtuneen Fukushiman ydinonnettomuuden jälkeen. Viimeiset kolme ydinvoimala suljettiin vuonna 2023, jolloin Eurooppa oli ajautunut energiakriisiin Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Merzin mukaan voimalat olisi pitänyt jättää tuottamaan sähköä. Hän lisäsi, että ydinvoimasta luopuminen on lisännyt kustannuksia ja monimutkaistanut Saksan energiamurrosta.

– Niinpä toteutamme nyt koko maailman kalleinta energiasiirtymää, hän sanoi.

– En tiedä yhtään muuta maata, joka tekisi asioista yhtä kalliita ja vaikeita kuin Saksa.

Merzin johtama kristillisdemokraattinen CDU-puolue on ehdottanut selvitystä, voitaisiinko viimeksi suljetut reaktorit ottaa uudelleen käyttöön. Tätä pidetään kuitenkin epätodennäköisenä kalliiden kustannusten takia.