Saksan Gepard-vaunut tuhosivat minuuteissa yhdeksän itsemurhalennokkia

Saksan lähettämien Gepard-ilmatorjuntavaunujen on kerrottu tukeneen viime kuukausien aikana Ukrainan asevoimien vastahyökkäyksiä Harkovan ja Hersonin alueilla.

Saksan hallitus on luvannut toimittaa yhteensä 50 vaunua, joista Forbes-lehden mukaan noin 30 olisi saapunut perille syyskuun loppuun mennessä. Gepardeista on arvioitu olevan hyötyä erityisesti helikopterien torjumisessa, mutta niitä on käytetty myös matalalla lentäviä lentokoneita ja lennokkeja vastaan.

Ne täydentävät rintamalla olalta laukaistavien ohjusten ja muiden asejärjestelmien luomaa suojaa. Noin 47 tonnia painava Gepard on varustettu omalla tutkallaan ja kahdella 35 millimetrin Oerlikon KD -ilmatorjuntakanuunalla.

Ukraina on koostanut ilmapuolustusjärjestelmäänsä hyvin erilaisesta kalustosta. Viime viikkoina Gepardit ovat tukeneet ohjuspattereita Iranin Venäjälle toimittamien Shahed-136-itsemurhalennokkein tuhoamisessa. Niillä on pyritty tuhoamaan energiainfrastruktuuria ja muita siviilikohteita.

Yhdysvaltain armeijan Euroopan joukkojen entinen komentaja, kenraaliluutnantti (evp.) Mark Hertling uskoo Gepardeista olevan merkittävää hyötyä ukrainalaiskohteiden suojaamiseen. Ne pystyvät osumaan lennokkiin kuuden kilometrin päästä. Hänen mukaansa suurimpana haasteena on kohteiden ja lennokkien mahdollisten lentoreittien suuri määrä.

ECFR-ajatuspajan tutkija Gustav Gressel vastaa Twitterissä Hertlingille ja muistelee omia kokemuksiaan Ukraina-vierailun yhteydessä.

– Kun olin Ukrainassa, niin sattumalta neljä Gepardia oli sijoitettu lähelle. Ne aiheuttivat yhdeksälle Shahed-lennokille nopean lopun muutamassa minuutissa. Mutta toki, jos ne hyökkäävät 600 kilometrin päässä, niin tästä ei ole hyötyä, Gressel sanoo.

Monet tukijamaat ovat ilmoittaneet toimittavansa Ukrainalle lisää ilmatorjuntajärjestelmiä Venäjän kiihdytettyä lokakuussa kaupunkeihin kohdistettuja ilmaiskujaan risteilyohjuksilla ja lennokeilla. Ilmatorjuntaohjusten toimituksista ovat ilmoittaneet muun muassa Saksa, Ranska ja Espanja.

Ukrainan pääministeri Denys Shmyhal on kiittänyt Saksaa uusista IRIS-T-ilmatorjuntajärjestelmistä ja sanonut niiden tuhonneen 90 prosenttia lähestyvistä risteilyohjuksista.

