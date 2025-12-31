Saksan asevienti Ukrainaan romahti

Kahden ennätysvuoden jälkeen Saksan asevientilupien määrä romahti vuonna 2025. Ulkomaankauppa- ja energiaministeriön mukaan Saksan hallitus myönsi 8. joulukuuta mennessä vientilupia aseille ja muulle sotilaskalustolle 8,4 miljardin euron edestä. Vuonna 2023 vientilupien arvo oli 12,15 miljardia ja vuonna 2024 peräti 13,13 miljardia euroa.

Erityisen suuri romahdus nähtiin aseviennissä Ukrainaan, joka putosi edellisvuoden 8,15 miljardista eurosta kuluneen vuoden 1,14 miljardiin euroon. Todellisuudessa asevienti ei pudonnut yhtä jyrkästi, koska kuluneen vuoden tuki perustuu osittain edellisvuonna myönnettyyn vientiin.

Lisäksi osa Ukrainalle myönnetyistä varoista on suunnattu pitkän ajanjakson projekteihin, jotka johtavat vientilupiin vasta myöhemmin. Toiseksi kaikki Ukrainan asevoimille toimitettava tuki ei edellytä vientilupia, ja kolmanneksi Ukraina sijoittaa yhä enenevässä määrin omaan asetuotantoonsa.

Saksassa ei hallituksen vaihtumisen jälkeen ole enää julkaistu yksityiskohtaisia tietoja asetoimituksista Ukrainalle. Hallitus perustelee tätä sillä, että Venäjän ei tarvitse tietää kaikesta Ukrainalle toimitettavasta tuesta.

Eniten vientilupia annettiin Norjaan suuntautuvaan asevientiin, 1,31 miljardin euron edestä. Toisena tuli Turkki 726 miljoonalla eurolla ja kolmantena Ukraina 483 miljoonalla eurolla.

Vientilupien myöntäminen Turkkiin on korkeimmalla tasolla sitten vuoden 1999. Vientilupien määrää sinne rajoitettiin merkittävästi vuonna 2016, kun Turkin joukot miehittivät Syyriaa. Yksi- ja kaksinumeroisista miljoonasummista vienti nousi kuitenkin edellisen koalitiohallituksen aikana jo yli 250 miljoonaan euroon. Uusi hallitus myönsi heinäkuussa luvan viedä Turkkiin Eurofighter Typhoon -hävittäjiäkin.

Britannia sen sijaan rikkoi kuluvana vuonna asevientiennätyksensä, kun se myi aseita 22 miljardin euron edestä. Suurimmat kaupat tehtiin Norjan ja Turkin kanssa. Britannian hallituksen mukaan ”lisää on tulossa”.

Viimeisimmässä Ukrainan tukiryhmän kokouksessa Ramsteinissa Saksan puolustusministeri Boris Pistorius ilmoitti aikomuksekseen toimittaa Ukrainaan muun muassa AIM-9 Sidewinder -ilmataisteluohjuksia Saksan omista varastoista Ukrainan ilmapuolustuksen vahvistamiseksi.