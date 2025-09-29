Saksalta kaksi uutta Patriot-järjestelmää Ukrainalle

Saksan puolustusministeri Boris Pistorius ilmoitti asiasta Varsovan turvallisuusfoorumissa pidetyssä paneelikeskustelussa maanantaina Ukrinformin mukaan.

– Viimeaikaiset Venäjän hyökkäykset, joissa käytettiin yli 580 droonia ja yli 40 ohjusta, ovat jälleen kerran korostaneet Ukrainan ilmapuolustuksen vahvistamisen tärkeyttä. Ja juuri sitä me teemme. Saksa on toimittanut kolme Patriot-järjestelmää. Tämän vuoden loppuun mennessä toimitamme kaksi uutta, hän sanoi.

Pistorius korosti Saksan horjumatonta tukea Ukrainalle.

– Käytämme noin yhdeksän miljardia euroa vuodessa tukeaksemme Ukrainaa sen rohkeassa taistelussa.

Ministeri painotti myös Ukrainan puolustusteollisuuden vahvistamisen tärkeyttä.

– Jotta voidaan paremmin vastata tuleviin uhkiin – Ukrainaan ja koko Eurooppaan – Euroopan ja Ukrainan puolustusteollisuuden on tehtävä tiiviimpää ja tehokkaampaa yhteistyötä. Meidän kaikkien on tarjottava Ukrainalle kestävää tukea – joustavammin ja voimakkaammin kuin viime kuukausina.

Pistoriuksen mukaan Euroopan unionin on tuettava tätä tarjoamalla paljon joustavampi sääntelykehys Euroopan puolustusteollisuudelle.

– Tämä on ainoa tapa laajentaa tuotantokapasiteettiamme ja sen seurauksena toimituksiamme Ukrainaan nopeasti, hän sanoi.

Puolustusministerin mukaan Ukrainan tarina on kansasta, joka puolustaa olemassaoloaan julmalta hyökkääjältä.

– Se on tarina kansakunnasta, joka on päättänyt puolustaa identiteettiään, itsenäisyyttään ja suvereniteettiaan. Ja se on myös tarina taistelusta sääntöihin perustuvan kansainvälisen järjestyksen, vapauden ja turvallisuuden puolesta Euroopassa – taistelusta vapautemme ja turvallisuutemme puolesta.