Saksalaispäättäjän mukaan Bundeswehrillä on ”liian vähän melkein kaikkea”

Saksan liittopäivien puolustuskomissaari Eva Högl sanoo olevansa huolissaan maan puolustusvoimien eli Bundeswehrin materiaali- ja varustetilanteesta. Asiasta uutisoi saksalainen N-TV.

Saksa ottaa ensi vuoden alussa johdettavakseen Naton nopean toiminnan joukot. Höglin mukaan Saksan puolustusvoimilla on täydestä toimintavalmiudesta kuitenkin merkittäviä puutteita ”melkein kaikesta” kuten kypäristä, repuista, suojaliiveistä ja henkilökohtaisista varusteista aina ammuksiin, radioihin ja tankkeihin asti.

Höglin mukaan huono varustetilanne on heikompi kuin ennen Venäjän Ukrainaan helmikuussa aloittamaa hyökkäyssotaa. Saksaa on arvosteltu siitä, että se on tukenut Ukrainaa sotilaallisesti suhteellisen vähän. Höglin mukaan suurin syy tälle on puolustusvoimia vaivaava varustepula.

– Ukrainan tukemiseksi on annettu paljon, mutta mitään (varusteita) ei ole vielä saatu korvattua tilalle, Högl sanoi N-TV:n mukaan.