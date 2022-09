Saksalaiskenraalin hurja väite: Vladimir Putin voi avata toisen rintaman, mainitsee Suomenkin

Bundeswehrin ylitarkastaja, kenraali Eberhard Zorn sanoo saksalaisen Focus-lehden haastattelussa, ettei ole toistaiseksi pystynyt tunnistamaan todellista ukrainalaisten vastahyökkäystä.

– Olen varovainen käsitteiden kanssa, hän sanoo.

Parhaimmillaan hän näkee ”vastaiskuja, joilla voidaan voittaa paikkakuntia tai yksittäisiä rintaman osia takaisin, mutta ei lyödä Venäjää takaisin laajalla rintamalla”.

Hänen mukaansa edes lähestyvä talvi ei vähennä kärsimystä, vaan päinvastoin. Zorn tunnustaa, että Ukrainan armeija toimii ”viisaasti, harvoin tarjoaa sivustaansa (alttiiksi) ja suorittaa operaatioita suvereenisti ja erittäin joustavasti”.

– Vain kaksi viikkoa sitten olisin sanonut, että kuuden kuukauden kuluttua koko Donbas on Venäjän käsissä. Tänään sanon: He eivät pysty siihen.

Zorn kuitenkin epäilee, onko ukrainalaisilla todella voimaa vastahyökkäykseen.

– He tarvitsevat vähintään kolmen suhde yhteen ylivoiman.

Zorn puolustaa Saksan asetoimituksia Ukrainalle.

– Lista on huomattava sekä määrällisesti että laadullisesti. Varustimme yhdessä hollantilaisten kanssa koko ukrainalaisen pataljoonan Panssarihaupitsi 2000:lla sekä MLRS-raketinheittimillä. Viimeiset 30 Gepardia on juuri luovutettu ukrainalaisille. Lisäksi olemme toimittaneet lukemattomia ajoneuvoja, ammuksia ja varusteita. IRIS-T:llä lähetämme ohjuspuolustusjärjestelmän, jonka haluaisimme itsekin. Tuemme Ukrainaa niin kauan kuin on tarpeen, hän sanoo.

Kenraali myös toisti pelkonsa, että Venäjä voisi avata toisen rintaman, ja nimesi mahdollisia hyökkäyskohteita.

– Kaliningradista, Itämeri, Suomen raja, Georgia, Moldova… mahdollisuuksia on monia. Vaikka noin 60 prosenttia (Venäjän) maajoukoista on sidottu Ukrainan sotaan, maajoukoilla ja ennen kaikkea Venäjän laivastolla ja ilmavoimilla on edelleen käyttämätöntä kapasiteettia. Jos (Vladimir) Putin määräisi yleisen liikekannallepanon, hänellä ei myöskään olisi henkilöstöongelmia.

Monet asiantuntijat ovat arvioineet sodan Ukrainassa heikentäneen merkittävästi Venäjän asevoimien kykyä toimia muualla. Venäjä on pitkälti sitonut asevoimiensa resurssit Ukrainaan ja Suomenkin rajalla olevat joukko-osastot ovat kokeneet rintamalla kovia tappioita. Venäjä kärsii myös jo valmiiksi kovasta mies- ja kalustopulasta Ukrainassa. Asiantuntijat ovat niin ikään epäilleet, ettei Venäjällä olisi todellisuudessa resursseja uusien joukkojen varustamiseen tai kouluttamiseen liikekannallepanon toteutuessa.

Esimerkiksi Yhdysvaltain armeijan Euroopan joukkojen entinen komentaja, kenraaliluutnantti (evp.) Mark Hertling toteaa Twitterissä Zornin kommentteihini viitaten, että toisen rintaman avaaminen on ollut huoli sodan alusta alkaen. Hän kuitenkin jatkaa, että tällainen olisi Venäjältä nyt äärimmäisen typerää.

I know this German general is getting heat, but it is a concern. Has been from the start. Russia would be REALLY DUMB to do it now.

